Писатель Салман Рушди получил ранение в шею в Нью-Йорке

По предварительным данным, британский писатель индийского происхождения Салман Рушди получил ранение в шею и был госпитализирован в больницу. Об этом сообщила 12 августа газета The Guardian со ссылкой на заявление полиции штата Нью-Йорк.

«Рушди получил явное ножевое ранение в шею и был доставлен на вертолете в районную больницу. Его состояние пока неизвестно», — говорится в сообщении полиции.

О нападении на писателя стало известно ранее в пятницу. Оно произошло перед выступлением Рушди в западной части Нью-Йорка. Неизвестный прорвался на сцену Института Чатокуа, где писатель должен был прочитать свою лекцию, и начал бить Рушди в то время, когда его представляли аудитории.

На помощь писателю сразу же выбежало несколько человек, в том числе из-за кулис. Злоумышленник был схвачен.