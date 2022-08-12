На писателя Салмана Рушди напали перед началом его лекции в Нью-Йорке

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди подвергся нападению перед своим выступлением в западной части Нью-Йорка. Об этом сообщает в пятницу, 10 августа, газета The Guardian.

Неизвестный прорвался на сцену Института Чатокуа, где писатель должен был прочитать свою лекцию, и начал бить Рушди в то время, когда его представляли аудитории.

На помощь писателю сразу же выбежали несколько человек, в том числе из-за кулис. Злоумышленник был моментально схвачен.

25 июля сообщалось, что японца Тэцуя Ямагами, обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, перевели в Центр предварительного заключения Осаки, где он пройдет медицинское освидетельствование на предмет психических заболеваний.

Покушение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары. Свой поступок Ямагами объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с религиозной сектой «Церковь объединения», из-за которой его семья обеднела.