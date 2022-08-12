Реклама
Прямой эфир
Мир
В восьми районах Великобритании объявлена засуха
Мир
В США пригрозили санкциями в случае вступления освобожденных регионов в состав РФ
Мир
На Украине начали строить завод по производству турецких БПЛА Bayraktar
Мир
Мэр Горловки заявил об отсутствии химугрозы после обстрела ВСУ завода «Стирол»
Экономика
Путин поручил сократить число незарегистрированных в ЕГРН зданий
Интернет
Роскомнадзор составил второй протокол в отношении Twitch за неудаление фейков
Мир
Зеленский предложил раде продлить военное положение на Украине
Мир
Финляндия и Эстония запланировали создать совместную систему ПРО
Политика
ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через пять лет
Мир
Школы в Запорожье и Херсоне смогут выбирать формат изучения украинского языка
Мир
Китай поблагодарил Россию за поддержку в тайваньском вопросе
Мир
В Польше потребовали ввести режим стихийного бедствия из-за мора рыбы в Одре

На писателя Салмана Рушди напали перед началом его лекции в Нью-Йорке

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди подвергся нападению перед своим выступлением в западной части Нью-Йорка. Об этом сообщает в пятницу, 10 августа, газета The Guardian.

Неизвестный прорвался на сцену Института Чатокуа, где писатель должен был прочитать свою лекцию, и начал бить Рушди в то время, когда его представляли аудитории.

На помощь писателю сразу же выбежали несколько человек, в том числе из-за кулис. Злоумышленник был моментально схвачен.

25 июля сообщалось, что японца Тэцуя Ямагами, обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, перевели в Центр предварительного заключения Осаки, где он пройдет медицинское освидетельствование на предмет психических заболеваний.

Покушение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары. Свой поступок Ямагами объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с религиозной сектой «Церковь объединения», из-за которой его семья обеднела.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022