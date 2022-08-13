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Число пострадавших в результате обстрелов ДНР со стороны ВФУ возросло до 12 человек

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Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine
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С начала суток 12 августа в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) были ранены 12 человек, трое погибли. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По состоянию на 22:00 общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 12 августа 2022 года составило 15 человек (трое погибли, 12 ранены), в том числе один человек из ранее освобожденного населенного пункта Владимировка. Информация продолжает поступать», — сказано в сообщении.

В СЦКК также рассказали, что за день противник выпустил 321 боеприпас различного типа включая реактивные системы залповго огня БМ-21 «Град» и артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм.

Ранее в пятницу сообщалось, что при обстреле украинскими националистами Донецка погиб мужчина. Еще один человек был ранен в Александровке. В этот же день мэр Горловки ДНР Иван Приходько сообщил, что мирная жительница Новогорловки погибла в результате обстрела со стороны ВФУ.

Накануне сообщалось, что украинские боевики за пять минут выпустили десять снарядов по двум поселкам в ДНР. В каждом направлении выпущено по пять снарядов калибра 122 мм. Населенные пункты находятся недалеко от Горловки, одного из крупнейших городов республики, который за последние месяцы неоднократно подвергался обстрелам с украинской стороны.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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