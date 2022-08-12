«Было видно, что украинские артиллеристы пристреливаются по изолятору»

В ночь на 29 июля украинские вооруженные формирования нанесли ракетный удар по следственному изолятору «Еленовка». Снаряды упали на барак с пленными бойцами запрещенного в России полка «Азов». В результате несколько десятков человек сгорели заживо, многие получили тяжелые ранения. Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм побывал на месте трагедии.

Ложные оправдания

— Украинские военные часто обстреливали Еленовку. Но в основном их снаряды ложились далеко от следственного изолятора. Ситуация изменилась, когда в СИЗО привезли бойцов «Азова» (запрещен в России), — рассказывают офицеры народной милиции.

Я нахожусь на территории следственного изолятора «Еленовка». Свое название он получил от одноименного населенного пункта, где и расположен. Еленовка — это небольшой поселок, находящийся в паре десятков километров от Донецка. До войны здесь была исправительно-трудовая колония общего режима . Позже ее реорганизовали в следственный изолятор, там сейчас и содержатся пленные украинские военнослужащие.

Главная проблема поселка в том, что от него по прямой всего 35 км до Авдеевки. А именно в Авдеевке основной плацдарм, откуда ВФУ постоянно обстреливают Донецк. С начала специальной операции артиллерийские снаряды регулярно стали прилетать и в Еленовку.

— Украинские пропагандисты утверждают, что в поселке какие-то важные военные склады. Вот именно по ним они якобы и ведут огонь. Даже в сводке украинского генштаба прямо так и писали, — рассказывает мне офицер народной милиции Донецкой республики. — Это ложь. В поселке нет таких объектов. А украинские снаряды попадали в мирные дома.

В начале специальной военной операции ВФУ в основном обстреливали Еленовку не прицельным артиллерийским огнем. Но с момента, как в СИЗО стали появляться украинские военнопленные, ситуация стала резко меняться.

— Количество обстрелов резко возросло, — говорит мой собеседник. — Отчетливо было видно, что украинские артиллеристы именно пристреливаются по изолятору. Разрывы постоянно ложились в опасной близости . Даже Шарий (украинский политический блогер Анатолий Шарий. — «Известия») записал видео, где просил украинское командование не стрелять по «Еленовке».

Для чего Киев целенаправленно обстреливал следственный изолятор, где находились украинские военнопленные? Явно разрывы артиллерийских снарядов и постоянный риск для жизни не способствовали поддержанию высокого морального духа постояльцев СИЗО.

Это стало понятно 29 июля.

Место трагедии

Мы выезжаем рано утром из Донецка. Еще до посадки в автобусы нас проверяют сотрудники управления исполнения наказаний Донецкой республики. Всё-таки «Еленовка» — это режимный объект, тут и сейчас повышенные меры безопасности.

Другая опасность — возможность обстрела со стороны украинских формирований. Объект уже пристрелян, и киевским, как их тут называют, «веселым пушкарям» не составит особой проблемы положить по изолятору еще несколько 155-мм фугасных «чемоданов». Поэтому мы выключаем и сдаем все телефоны. Сразу же в автобусах надеваем бронежилеты , а наш конвой движется по трассе с предельно возможной скоростью.

И вот мы в Еленовке. Небольшая техническая заминка, и мы проезжаем на территорию следственного изолятора. Следует отметить, что «азовцы» жили не со всеми военнопленными. Незадолго до обстрела их перевели в отдельный барак. Сделано это было для того, чтобы разгрузить жилую зону, которая и так была перенаселена.

— Согласно Женевской конвенции, военнопленных нельзя содержать в колониях и тюрьмах , — объясняет представитель УИН ДНР.

Обычно важнейший элемент любой исправительно-трудовой колонии — это так называемая промка, или промзона. Это мастерские и производственные помещения, где заключенные работают. В «Еленовке» эти объекты по очевидной причине были закрыты. Там и разместили украинских военнопленных.

«Азовцам» достался бывший цех металлоконструкций. Это просторный барак, с высокой крышей, утепленный и с хорошей вентиляцией. Хотя боевики и спали на двухъярусных нарах, но всё равно жилого пространства для почти 200 человек было более чем достаточно.

В том, что 29 июля в «азовский» барак прилетели именно ракеты от реактивной системы залпового огня HIMARS, нет никаких сомнений, и вот почему. Во-первых, боеприпасы попали с высокой точностью. Во-вторых, нет характерного для ствольной артиллерии разброса снарядов. Ракеты легли почти вплотную друг к другу . Удивительно, но соседние помещения не пострадали, нет повреждений даже у их крыш.

Есть версия, что по «азовскому» бараку украинское командование било специально — чтобы разрушить стены и вызвать панику у охраны. Этим бы воспользовались пленные боевики и совершили побег. Но даже краткий осмотр места трагедии полностью отметает эту версию. Украинские артиллеристы четко положили ракеты в центр жилого помещения. Это был именно целенаправленный удар по военнопленным. Не исключено, что ВФУ задействовали свои наиболее ценные боеприпасы — высокоточные ракеты GMLRS с коррекцией по сигналам GPS.

Ракеты попали в барак рано утром, пока «азовцы» спали. Дальше начался ад. Позже, когда пострадавшие были эвакуированы, пожар потушен, на месте трагедии нашли обломки от американских ракет HIMARS.

— Раньше по Еленовке украинские формирования работали только тяжелой артиллерией, — поясняет мне офицер народной милиции ДНР. — Были случаи, когда прилетали ракеты «Ураганов» и «Смерчей». Но в основном работала артиллерия. А 29-го HIMARS прилетел первый раз.

Библия, которая не сгорела

Мы заходим в жилое помещение барака, где и бушевал огонь. Здесь до сих пор тяжелая аура. Сразу на эмоциональном уровне понимаешь, что это место, где в муках погибли десятки людей. Хотя здесь поработали следователи и представители СЦКК, а все трупы уже эвакуировали, в воздухе всё равно витает характерный запах мертвой плоти. Вместо потолка странная мешанина из пробитой осколками кровли и утеплителя.

Пожар в помещении был сильным. Все двухъярусные кровати обгорели. Следы огня видны на стенах, дверях и лестницах. На полу барака обгорелые остатки имущества. Сейчас уже сложно понять, что это были за предметы. На самом входе лежит Библия. Внутри книга почти не пострадала. Только немного обгорела пластиковая обложка. Из-за дневного света, который льется сквозь дыры в крыше, барак превращается в какую-то дьявольскую фантасмагорию.

По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, с которым мы разговариваем у входа в барак, украинские формирования нанесли удар по «азовскому» ангару в Еленовке с одной целью. Киев хотел закрыть рты боевикам, которые раскаялись и начали давать показания о преступлениях украинской власти

Но гибель нескольких десятков свидетелей не остановит следствие. В этом нас заверяют лично Денис Пушилин и присутствующая на встрече представительница Следственного комитета Донецкой республики. Свидетели опрошены, показания у них взяты и уже приобщены к уголовному делу.