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«Было видно, что украинские артиллеристы пристреливаются по изолятору»

Корреспондент «Известий» увидел последствия ракетного удара по месту содержания пленных украинцев в Еленовке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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В ночь на 29 июля украинские вооруженные формирования нанесли ракетный удар по следственному изолятору «Еленовка». Снаряды упали на барак с пленными бойцами запрещенного в России полка «Азов». В результате несколько десятков человек сгорели заживо, многие получили тяжелые ранения. Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм побывал на месте трагедии.

Ложные оправдания

Украинские военные часто обстреливали Еленовку. Но в основном их снаряды ложились далеко от следственного изолятора. Ситуация изменилась, когда в СИЗО привезли бойцов «Азова» (запрещен в России), — рассказывают офицеры народной милиции.

Я нахожусь на территории следственного изолятора «Еленовка». Свое название он получил от одноименного населенного пункта, где и расположен. Еленовка — это небольшой поселок, находящийся в паре десятков километров от Донецка. До войны здесь была исправительно-трудовая колония общего режима. Позже ее реорганизовали в следственный изолятор, там сейчас и содержатся пленные украинские военнослужащие.

Главная проблема поселка в том, что от него по прямой всего 35 км до Авдеевки. А именно в Авдеевке основной плацдарм, откуда ВФУ постоянно обстреливают Донецк. С начала специальной операции артиллерийские снаряды регулярно стали прилетать и в Еленовку.

Было видно, что украинские артиллеристы
еленовка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Украинские пропагандисты утверждают, что в поселке какие-то важные военные склады. Вот именно по ним они якобы и ведут огонь. Даже в сводке украинского генштаба прямо так и писали, — рассказывает мне офицер народной милиции Донецкой республики. — Это ложь. В поселке нет таких объектов. А украинские снаряды попадали в мирные дома.

В начале специальной военной операции ВФУ в основном обстреливали Еленовку не прицельным артиллерийским огнем. Но с момента, как в СИЗО стали появляться украинские военнопленные, ситуация стала резко меняться.

Количество обстрелов резко возросло, — говорит мой собеседник. — Отчетливо было видно, что украинские артиллеристы именно пристреливаются по изолятору. Разрывы постоянно ложились в опасной близости. Даже Шарий (украинский политический блогер Анатолий Шарий. — «Известия») записал видео, где просил украинское командование не стрелять по «Еленовке».

Для чего Киев целенаправленно обстреливал следственный изолятор, где находились украинские военнопленные? Явно разрывы артиллерийских снарядов и постоянный риск для жизни не способствовали поддержанию высокого морального духа постояльцев СИЗО.

Было видно, что украинские артиллеристы
еленовка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Это стало понятно 29 июля.

Место трагедии

Мы выезжаем рано утром из Донецка. Еще до посадки в автобусы нас проверяют сотрудники управления исполнения наказаний Донецкой республики. Всё-таки «Еленовка» — это режимный объект, тут и сейчас повышенные меры безопасности.

Другая опасность — возможность обстрела со стороны украинских формирований. Объект уже пристрелян, и киевским, как их тут называют, «веселым пушкарям» не составит особой проблемы положить по изолятору еще несколько 155-мм фугасных «чемоданов». Поэтому мы выключаем и сдаем все телефоны. Сразу же в автобусах надеваем бронежилеты, а наш конвой движется по трассе с предельно возможной скоростью.

И вот мы в Еленовке. Небольшая техническая заминка, и мы проезжаем на территорию следственного изолятора. Следует отметить, что «азовцы» жили не со всеми военнопленными. Незадолго до обстрела их перевели в отдельный барак. Сделано это было для того, чтобы разгрузить жилую зону, которая и так была перенаселена.

Согласно Женевской конвенции, военнопленных нельзя содержать в колониях и тюрьмах, — объясняет представитель УИН ДНР.

Было видно, что украинские артиллеристы
еленовка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Обычно важнейший элемент любой исправительно-трудовой колонии — это так называемая промка, или промзона. Это мастерские и производственные помещения, где заключенные работают. В «Еленовке» эти объекты по очевидной причине были закрыты. Там и разместили украинских военнопленных.

«Азовцам» достался бывший цех металлоконструкций. Это просторный барак, с высокой крышей, утепленный и с хорошей вентиляцией. Хотя боевики и спали на двухъярусных нарах, но всё равно жилого пространства для почти 200 человек было более чем достаточно.

В том, что 29 июля в «азовский» барак прилетели именно ракеты от реактивной системы залпового огня HIMARS, нет никаких сомнений, и вот почему. Во-первых, боеприпасы попали с высокой точностью. Во-вторых, нет характерного для ствольной артиллерии разброса снарядов. Ракеты легли почти вплотную друг к другу. Удивительно, но соседние помещения не пострадали, нет повреждений даже у их крыш.

Есть версия, что по «азовскому» бараку украинское командование било специально — чтобы разрушить стены и вызвать панику у охраны. Этим бы воспользовались пленные боевики и совершили побег. Но даже краткий осмотр места трагедии полностью отметает эту версию. Украинские артиллеристы четко положили ракеты в центр жилого помещения. Это был именно целенаправленный удар по военнопленным. Не исключено, что ВФУ задействовали свои наиболее ценные боеприпасы — высокоточные ракеты GMLRS с коррекцией по сигналам GPS.

Ракеты попали в барак рано утром, пока «азовцы» спали. Дальше начался ад. Позже, когда пострадавшие были эвакуированы, пожар потушен, на месте трагедии нашли обломки от американских ракет HIMARS.

Было видно, что украинские артиллеристы
еленовка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Раньше по Еленовке украинские формирования работали только тяжелой артиллерией, — поясняет мне офицер народной милиции ДНР. — Были случаи, когда прилетали ракеты «Ураганов» и «Смерчей». Но в основном работала артиллерия. А 29-го HIMARS прилетел первый раз.

Библия, которая не сгорела

Мы заходим в жилое помещение барака, где и бушевал огонь. Здесь до сих пор тяжелая аура. Сразу на эмоциональном уровне понимаешь, что это место, где в муках погибли десятки людей. Хотя здесь поработали следователи и представители СЦКК, а все трупы уже эвакуировали, в воздухе всё равно витает характерный запах мертвой плоти. Вместо потолка странная мешанина из пробитой осколками кровли и утеплителя.

Пожар в помещении был сильным. Все двухъярусные кровати обгорели. Следы огня видны на стенах, дверях и лестницах. На полу барака обгорелые остатки имущества. Сейчас уже сложно понять, что это были за предметы. На самом входе лежит Библия. Внутри книга почти не пострадала. Только немного обгорела пластиковая обложка. Из-за дневного света, который льется сквозь дыры в крыше, барак превращается в какую-то дьявольскую фантасмагорию.

Было видно, что украинские артиллеристы
еленовка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, с которым мы разговариваем у входа в барак, украинские формирования нанесли удар по «азовскому» ангару в Еленовке с одной целью. Киев хотел закрыть рты боевикам, которые раскаялись и начали давать показания о преступлениях украинской власти

Но гибель нескольких десятков свидетелей не остановит следствие. В этом нас заверяют лично Денис Пушилин и присутствующая на встрече представительница Следственного комитета Донецкой республики. Свидетели опрошены, показания у них взяты и уже приобщены к уголовному делу.

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