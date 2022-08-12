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Медведев напомнил, что в ЕС тоже есть атомные станции

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На территории Евросоюза тоже есть атомные станции, где возможны разного рода случайности. Об этом 12 августа в Telegram-канале написал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя обстрелы украинской стороной Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС
В результате очередной атаки повреждена высоковольтная линия «Каховская»

Он назвал «стопроцентной брехней» утверждения, что обстрелы станции осуществляет российская сторона. В это не верит даже ООН, отметил он.

«Говорят, что чисто случайно получается», — добавил Медведев, отметив, что случайности возможны и на АЭС в Европе.

Он также указал, что власти Украины и Запада пытаются «устроить новый Чернобыль» на Запорожской АЭС.

Ранее в пятницу зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в ходе заседания Совета Безопасности ООН по вопросу обстрела Запорожской АЭС «никто бредовую украинскую версию событий, по сути, не поддержал».

Он выразил надежду, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС состоится в самое ближайшее время.

Ранее в этот день Гросси заявил, что для отправки миссии на ЗАЭС необходимо активизировать контакты с Россией, Украиной и ООН. Он отметил, что непосредственная угроза безопасности на Запорожской АЭС отсутствует. Но обстрелы электростанции в последние дни резко ухудшили ситуацию с безопасностью вокруг объекта, а потому МАГАТЭ призывает «незамедлительно» прекратить боевые действия вокруг ЗАЭС.

11 августа украинские боевики дважды обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, было зафиксировано пять прилетов.

Какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиационный фон находится в пределах нормы. Кроме того, в результате атаки националистов оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская».

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о том, что приглашали представителей ООН и МАГАТЭ посетить ЗАЭС, однако ответа от них не последовало.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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