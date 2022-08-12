Медведев уличил Украину и Запад в попытке «устроить новый Чернобыль» на ЗАЭС

Власти Украины и Запада пытаются «устроить новый Чернобыль» на Запорожской АЭС. Об этом 12 августа заявил замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов», — написал он в Telegram-канале.

Политик также назвал «стопроцентной брехней» утверждения, что обстрелы станции осуществляет российская сторона, и подчеркнул, что в это не верит даже ООН.

«Говорят, что чисто случайно получается. Типо не хотели. Что тут скажешь... Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны», — цитирует Медведева RT.

В этот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ответственность за возможные последствия обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными понесут президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский.

Тогда же член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевский режим только исполняет приказы западных кураторов атаковать ЗАЭС. По его словам, заказчиками атаки являются Великобритания и США. Рогов уверен, что украинская сторона, обстреливая станцию и шантажируя Европу ядерной угрозой, пытается остановить дальнейшее продвижение союзных сил.

11 августа артиллерия ВФУ обстреляла Запорожскую АЭС, в результате чего были частично повреждены теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения. Благодаря эффективным и умелым действий Вооруженных сил России удалось сохранить в целостности критически важную инфраструктуру объекта и стабильность работы реакторов.

В этой же связи постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что ответственность за возникновение ядерной катастрофы на ЗАЭС понесут западные спонсоры киевского режима. Он предупредил о нарастании риска аварии по мере учащения обстрелов, которая по масштабу будет сопоставима с инцидентом на Чернобыльской атомной электростанции. Кроме того, дипломат указал на «вопиющие двойные стандарты и чудеса изворотливости» западных стран, добавив, что вина ВСУ за обстрелы станции очевидна, отмечает телеканал «Звезда».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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