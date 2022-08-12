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В ГД указали на ответственность Байдена и Зеленского за последствия обстрелов ЗАЭС

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Ответственность за возможные последствия обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными понесут президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский. Об этом 12 августа заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС
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«Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы. <…> Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы», — написал он в Telegram-канале.

Володин считает, что Европарламент должен «прервать каникулы» и рассмотреть вопрос, несущий угрозу жизни в том числе европейских граждан.

Ранее в этот день член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевский режим только исполняет приказы западных кураторов атаковать ЗАЭС. По его словам, заказчиками атаки являются Великобритания и США. Рогов уверен, что украинская сторона, обстреливая станцию и шантажируя Европу ядерной угрозой, пытается остановить дальнейшее продвижение союзных сил.

11 августа артиллерия ВФУ обстреляла Запорожскую АЭС, в результате чего были частично повреждены теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения. Благодаря эффективным и умелым действий Вооруженных сил России удалось сохранить в целостности критически важную инфраструктуру объекта и стабильность работы реакторов.

В этой же связи постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что ответственность за возникновение ядерной катастрофы на ЗАЭС понесут западные спонсоры киевского режима. Он также предупредил о нарастании риска аварии по мере учащения обстрелов, которая по масштабу будет сопоставима с инцидентом на Чернобыльской атомной электростанции.

Глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий добавил, что власти Запорожской области разработали план действий на случай удара вооруженными формированиями Украины по хранилищу ядерных отходов. Он уточнил, что в течение дня боевики целенаправленно били практически по хранилищу ядерных отходов, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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