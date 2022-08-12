Киевский режим только исполняет приказы западных кураторов атаковать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), заявил в пятницу, 12 августа, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Британии и США, именно они курируют режим [президента Украины Владимира] Зеленского, который по факту является лишь исполнителем», — сказал «РИА Новости».

Рогов уверен, что украинская сторона, обстреливая ЗАЭС и шантажируя Европу ядерной угрозой, пытается остановить дальнейшее продвижение союзных сил. Для прекращения обстрелов, по его мнению, нужно освободить населенные пункты Никополь, Марганец и Томаковка в Днепропетровской области.

«Именно оттуда украинские террористы ведут обстрелы атомной станции», — отметил он.

Артиллерия ВФУ 11 августа обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения, сообщили в российском Министерстве обороны. Там уточнили, что избежать катастрофы удалось благодаря своевременным действиям подразделения Вооруженных сил РФ, защищающим работу предприятия.

Глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий добавил, что власти Запорожской области разработали план действий на случай удара вооруженными формированиями Украины по хранилищу ядерных отходов. Он уточнил, что в течение дня боевики целенаправленно били практически по хранилищу ядерных отходов, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы».

8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС становится всё опаснее. Она отметила, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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