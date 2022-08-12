Глава МАГАТЭ активизирует дискуссии для отправки миссии на ЗАЭС

Для отправки миссии на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) необходимо активизировать контакты с Россией, Украиной и ООН. Такое намерение 11 августа озвучил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Я консультируюсь и намерен активизировать консультации с Украиной, Российской Федерацией и, разумеется, с ООН, поскольку департамент ООН по вопросам охраны и безопасности должен быть вовлечен в этот процесс, чтобы мы могли организовать поездку миссии, которая столь необходима», — сказал он на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), которое транслировалось на официальном сайте организации.

Ранее Гросси заявил, что непосредственная угроза безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в данный момент отсутствует. Вместе с тем он обратил внимание на то, что обстрелы электростанции в последние дни резко ухудшили ситуацию с безопасностью вокруг объекта, а потому МАГАТЭ призывает «незамедлительно» прекратить боевые действия вокруг ЗАЭС и дать сотрудникам МАГАТЭ как можно скорее посетить электростанцию.

11 августа украинские боевики дважды обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, было зафиксировано пять прилетов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Еще пять прилетов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от АЭС. В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиационный фон находится в пределах нормы. Кроме того, в результате атаки националистов оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская».

В тот же день постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал стороны конфликта в Донбассе начать переговоры по ситуации вокруг ЗАЭС.

В свою очередь, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о том, что приглашали представителей ООН и МАГАТЭ посетить ЗАЭС, однако ответа от них не последовало. Он подчеркнул, что Запорожская АЭС представляет повышенную радиологическую и радиоактивную опасность из-за рисков ударов по могильникам, где находятся цезий, стронций, уран и другие металлы в виде отработанных материалов.