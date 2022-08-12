Макет новой орбитальной станции РФ впервые представят на форуме «Армия-2022»

Макет новой российской орбитальной станции впервые будет представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который состоится с 15 по 21 августа. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» 12 августа.

«В настоящее время идет эскизное проектирование российской орбитальной станции, развертывание которой предполагается в два этапа: на первом — в составе четырех модулей, на втором — еще трех», — говорится в сообщении.

Как отмечается, среди качеств и возможностей станции — большая энергетика для целевых задач, унификация модулей, возможность взаимодействия с перспективными спутниковыми группировками и др.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов 26 июля заявил, что РФ планирует выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года и начать формирование собственной орбитальной станции.

Примерный облик новой станции предложила ракетно-космическая корпорация «Энергия». Согласно проекту, она будет состоять из нескольких модулей и рассчитана на экипаж численностью два-четыре человека.

В тот же день член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин в беседе с «Известиями» выразил мнение, что создание российской станции необходимо ускорять. При этом, по его словам, в настоящее время никто не может сказать реальный срок ее запуска.