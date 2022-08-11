В ЭИСИ подвели итоги кампании по регистрации кандидатов на выборы в сентябре

Члены Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в четверг, 11 августа, подвели итоги кампании по регистрации кандидатов на выборы в единый день голосования — 11 сентября, рассказал «Известиям» директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Мы видим, что средняя конкуренция между партиями по спискам на регион на выборах составляет 6,7 кандидата. А уровень конкуренции между одномандатниками составляет 5,6. То есть почти 6 человек на место», — рассказал Данилин.

Число отказов сократилось в четыре раза и составило рекордно низкие 2–3%. При этом, у таких кандидатов наблюдались веские причины. Например, они не смогли подтвердить собранные подписи или партия объединилась с другой.

Эксперт также указал на то, что конкуренция на предстоящих выборах будет едва ли не рекордно высокой.

О том, какой будет избирательная кампания, 23 июня рассказал «Известиям» политолог Александр Асафов. Как пояснил эксперт, интерес к выборам будет выше, поскольку от этого зависит, в какую сторону будет идти дальнейшее развитие региона, как будут повышать уровень жизни населения в столь непростые времена, учитывая санкционное давление и другие обстоятельства.

Ранее, 8 июня, ЦИК вынесла решение о том, что семь регионов России будут использовать систему онлайн-голосования на выборах в сентябре.