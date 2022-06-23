Политолог дал прогноз на выборы губернаторов в 2022 году

В России в единый день голосования 11 сентября 2022 года состоятся выборы глав нескольких регионов страны. О том, какой будет избирательная кампания, рассказал «Известиям» политолог Александр Асафов, поделившись своими ожиданиями и прогнозами.

Мнение эксперта и прогнозы на выборы 2022

Как отметил эксперт, любая избирательная кампания привлекает внимание, выборы глав регионов не станут исключением. В настоящее время обсуждаются различные версии и кандидатуры губернаторов, в том числе и те, кто сейчас временно исполняет обязанности в ряде субъектов РФ, прогнозируется, будут ли отставки, успеют ли это сделать до выборов, подчеркнул Асафов. Он указал, что на данный момент в экспертной повестке достаточно много рассуждений, а дальше их будет только больше.

«Кампания будет яркая. <…> Никаких скучных историй с низкой явкой не будет. Кампания будет привлекать внимание, у всех кандидатов будет возможность показать себя избирателям. Мы видим, как многие в этом ключе достаточно ярко действуют. Думаю, что, учитывая ту консолидацию общества, которую демонстрирует социология, явка будет выше, чем обычно», — предположил политолог.

Как пояснил Асафов, интерес к выборам будет выше, поскольку от этого зависит, как тот или иной регион будет развиваться дальше — в какую сторону будет идти это развитие, как будут повышать уровень жизни населения в столь непростые времена, учитывая санкционное давление и другие обстоятельства.

В качестве же инноваций этих выборов эксперт выделил онлайн-голосование, которое дальше будет распространяться по стране.

В каких регионах РФ пройдут выборы

Как сообщила 22 июня председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, выборы высших должностных лиц регионов назначены на единый день голосования 11 сентября во всех 14 субъектах Российской Федерации, где они и были запланированы.

Так, избирательные кампании пройдут во Владимирской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Томской и Ярославской областях, а также в Республике Марий Эл, Бурятии, Карелии и Удмуртской Республике. Помимо этого выборы пройдут и в Адыгее, но посредством голосования в парламенте.

По словам Памфиловой, уже выдвинуто 40 кандидатов, из них 37 — региональными отделениями 13 политических партий, трое — в порядке самовыдвижения.

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза указал на то, что единый день голосования нужно «провести достойно», обеспечить необходимые условия, меры безопасности.

В каком формате пройдут выборы глав регионов в 2022 году

В рамках выборов 11 сентября семь российских регионов будут использовать систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Так, согласно решению ЦИК РФ, онлайн-голосование будет использоваться на выборах глав регионов и совмещенных с ними выборах в Калининградской, Новгородской, Томской и Ярославской областях.

Вместе с тем ДЭГ будет применяться на дополнительных выборах депутата городской думы Калуги, депутатов Курского городского собрания седьмого созыва, а также на выборах в органы местного самоуправления в Пскове.

Главы регионов будут выбираться напрямую, несмотря на курсировавшую в СМИ информацию. К примеру, в марте газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о том, что несколько губернаторов обратились к федеральным властям с просьбой рассмотреть возможность отказа от прямых выборов в сентябре. В этом случае главу субъекта могли бы избрать депутаты законодательных собраний.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что Кремль не принимал решений об изменении порядка избрания губернаторов. По его словам, вопрос об отмене или переносе прямых выборов не обсуждался.