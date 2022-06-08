ЦИК разрешил семи регионам использовать онлайн-голосование на выборах в сентябре

Семь регионов России будут использовать систему онлайн-голосования на выборах 11 сентября. Решение об этом вынесла Центральная избирательная комиссия (ЦИК), в ходе заседания 8 июня.

Онлайн-голосование на выборах 2022 года утверждено в Калининградской, Курской, Новгородской, Томской, Калужской, Псковской и Ярославской областях, следует из трансляции на сайте ведомства.

«ЦИК постановляет: согласовать проведение ДЭГ на выборах, которые должны быть назначены на 11 сентября 2022 года: на выборах высших должностных лиц субъектов РФ и совмещенных с ними выборах в Калининградской, Новгородской, Томской и Ярославской областях; на дополнительных выборах депутата городской думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 7; на выборах депутатов Курского городского собрания седьмого созыва; на выборах в органы местного самоуправления в Пскове», — отметили в комиссии.

Накануне глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что на применение федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре претендуют семь российских регионов, их заявки будут рассмотрены 8 июня. По ее словам, были еще некоторые заявки, но потом регионы объективно взвесили свои возможности, уровень готовности и отозвали их».

15 декабря 2021 года Памфилова заявила, что комиссия планирует расширить применение ДЭГ в регионах. Она отметила, что в 2022 году выборы пройдут в 19 российских регионах.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.