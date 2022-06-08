Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле указали на необходимость изменения санкций для поставки зерна РФ на рынки
Общество
ЦИК разрешил семи регионам использовать онлайн-голосование на выборах в сентябре
Мир
Захарова предупредила о новой провокации Киева на заводе в Северодонецке
Мир
Минобороны РФ сообщило об ударе по бронетанковому заводу в районе Харькова
Мир
Лавров заявил о готовности РФ оформить гарантии по разблокировке портов Украины
Мир
Власти Запорожья заявили о планах продать запасы зерна на Ближний Восток
Экономика
Венгрия не поддержит угрожающие газоснабжению санкции против РФ
Общество
Онлайн-зачисление в вузы стартует 20 июня на платформе «Госуслуги»
Экономика
Россия увеличила экспорт досок на фоне санкций
Мир
Черногория отключила российские телеканалы
Мир
Российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8

ЦИК разрешил семи регионам использовать онлайн-голосование на выборах в сентябре

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семь регионов России будут использовать систему онлайн-голосования на выборах 11 сентября. Решение об этом вынесла Центральная избирательная комиссия (ЦИК), в ходе заседания 8 июня.

Следующая — дистанция: сколько еще регионов готовы к онлайн-голосованию
Когда подобный формат введут по всей стране

Онлайн-голосование на выборах 2022 года утверждено в Калининградской, Курской, Новгородской, Томской, Калужской, Псковской и Ярославской областях, следует из трансляции на сайте ведомства.

«ЦИК постановляет: согласовать проведение ДЭГ на выборах, которые должны быть назначены на 11 сентября 2022 года: на выборах высших должностных лиц субъектов РФ и совмещенных с ними выборах в Калининградской, Новгородской, Томской и Ярославской областях; на дополнительных выборах депутата городской думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 7; на выборах депутатов Курского городского собрания седьмого созыва; на выборах в органы местного самоуправления в Пскове», — отметили в комиссии.

Накануне глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что на применение федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре претендуют семь российских регионов, их заявки будут рассмотрены 8 июня. По ее словам, были еще некоторые заявки, но потом регионы объективно взвесили свои возможности, уровень готовности и отозвали их».

15 декабря 2021 года Памфилова заявила, что комиссия планирует расширить применение ДЭГ в регионах. Она отметила, что в 2022 году выборы пройдут в 19 российских регионах.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022