Онлайн-голосование 11 сентября может пройти в семи регионах РФ

На применение федеральной системы онлайн-голосования на выборах в сентябре претендуют семь российских регионов, их заявки будут рассмотрены 8 июня. Об этом заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова 7 июня.

«На сей момент семь регионов претендуют на право применения федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в грядущем сентябре», — сказала она в ходе обсуждения вопросов проведения онлайн-голосования.

Памфилова уточнила, что речь идет о Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях.

«Завтра на заседании Центральной избирательной комиссии мы эти заявки рассмотрим», — отметила она.

По ее словам, были еще некоторые заявки, но потом регионы объективно взвесили свои возможности, уровень готовности и отозвали их».

Глава ЦИК РФ также добавила, что Мосгоризбирком по предложению территориальных комиссий может принять решение о применении столичной платформы ДЭГ на выборах в органы местного самоуправления в Москве. Она напомнила, что площадка останется в стране единственной, помимо федеральной.

«Всё, никаких других платформ у нас не будет», — подчеркнула она.

Ранее, 15 декабря 2021 года, Памфилова заявила, что комиссия планирует расширить применение ДЭГ в регионах. Она отметила, что в 2022 году выборы пройдут в 19 российских регионах.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.