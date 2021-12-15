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ЦИК намерена расширить применение ДЭГ в регионах в 2022 году

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует расширить применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионах в 2022 году. Об этом заявила в среду, 15 декабря, глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

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«Мы предполагаем тоже в ряде регионов [проведение ДЭГ на выборах в 2022 году]. И немножко, не сильно расширить в этом году проведение дистанционного электронного голосования», — сказала она на заседании ЦИК.

Она отметила, что в предстоящем году выборы пройдут в 19 регионах.

«Из тех регионов, которые проводили ДЭГ в 2021 году, только в двух — в Ярославской области и Москве — в следующем году пройдут выборы. Мы решили, что движемся очень аккуратно, очень осторожно, по мере нашей готовности, чтобы людям было понятно, как организуется общественно-гражданский контроль за ДЭГ», — подчеркнула председатель ЦИК.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Итоговая явка составила 51,72%. В выборах приняли участие 56 484 685 избирателей.

Партия «Единая Россия» одержала победу, набрав 49,82% голосов. Так, ЕР получила в общей сложности 324 депутатских мандата. КПРФ — 57 мандатов, «Справедливая Россия — за правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

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