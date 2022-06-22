Выборы глав регионов в сентябре назначили в 14 субъектах РФ

Выборы высших должностных лиц регионов назначены на единый день голосования 11 сентября во всех 14 субъектах РФ, где они были запланированы. Об этом 22 июня сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«В настоящее время выборы высших должностных лиц назначены во всех 14 субъектах РФ, где они были запланированы. Уже выдвинуто 40 кандидатов, из них 37 кандидатов выдвинуты региональными отделениями 13 политических партий, трое — в порядке самовыдвижения», — сказала она.

Ранее, 8 июня, ЦИК вынесла решение о том, что семь регионов России будут использовать систему онлайн-голосования на выборах в сентябре. В частности, онлайн-голосование утвердили в Калининградской, Курской, Новгородской, Томской, Калужской, Псковской и Ярославской областях.

Накануне глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что на применение федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре претендуют семь российских регионов, их заявки будут рассмотрены 8 июня. По ее словам, были еще некоторые заявки, но потом регионы объективно взвесили свои возможности, уровень готовности и отозвали их.

15 декабря 2021 года Памфилова заявила, что комиссия планирует расширить применение ДЭГ в регионах. Она отметила, что в 2022 году выборы пройдут в 19 российских регионах.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.