Путин заявил о необходимости достойно провести Единый день голосования

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить подготовку к Единому дню голосования в сентябре. Об этом стало известно в среду, 22 июня.

По словам президента страны, Единый день голосования нужно «провести достойно», обеспечить необходимые условия, меры безопасности.

«Нужно готовиться к проведению и достойно провести это крупное внутриполитическое мероприятие, событие. Обеспечить необходимые условия, безопасность», — сказал он.

Ранее в этот день председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК сообщила, что выборы высших должностных лиц регионов назначены на единый день голосования 11 сентября во всех 14 субъектах РФ, где они были запланированы.

Она также рассказала, что уже выдвинуто 40 кандидатов, из них 37 кандидатов выдвинуты региональными отделениями 13 политических партий, трое — в порядке самовыдвижения.

Ранее, 8 июня, ЦИК вынесла решение о том, что семь регионов России будут использовать систему онлайн-голосования на выборах в сентябре.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.

В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.