Опять двойка: кандидаты-клоны продолжают смущать избирателей
В марте 2022 года вступили в силу поправки к избирательному законодательству, которые, в частности, призваны сделать невозможным использование на выборах «технологии двойников». Глава ЦИК Элла Памфилова сочла проблему окончательно решенной, однако муниципальная кампания в Москве показывает, что полностью избавиться от нечистоплотной технологии не удалось. В ситуации разбирались «Известия».
Что в имени твоем
Согласно изменениям, внесенным в федеральный закон № 67-ФЗ, если кандидат сменил фамилию, имя или отчество в период избирательной кампании, либо в течение года до публикации решения о назначении выборов, в бюллетене должны быть указаны его прежние личные данные. Поводом для корректировки законодательства стал прошлогодний скандал с Борисом Вишневским, против которого на выборах в заксобрание Санкт-Петербурга выдвинулись два кандидата-двойника, намеренно сменивших имя и фамилию. Причем «клоны» Вишневского даже изменили внешность, чтобы максимально походить на кандидата от «Яблока» на информационных плакатах.
Формально новые требования законодательства сужают поле для предвыборных манипуляций, однако манипуляции политтехнологов с применением двойников продолжаются. Политолог Александр Асафов, проведя анализ списков выдвинутых в Москве кандидатов и опубликованных партийных списков, утверждает, что технология двойников целенаправленно используется оппозиционными силами. «По теории вероятности любые совпадения между кандидатами возможны и выдвижение однофамильцев или людей со схожими по звучанию фамилиями вполне объяснимо. Однако на этой кампании я вижу, что разные политические силы считают технологию двойников вполне рабочей, даже несмотря на ее нечистоплотность», — говорит Асафов.
В ходе текущей муниципальной кампании в Москве коммунисты уже заподозрили в использовании двойников-спойлеров партию «Новые люди». В районе Лефортово в списках появились две Александры Андреевы — одна от КПРФ, другая от «Новых людей», однако впоследствии «Новые люди» отказались от ее кандидатуры. В самой партии подозрения в намеренном использовании двойников отвергли, однако наличие однофамильцев либо кандидатов с созвучными фамилиями и именами в списках кандидатов говорит о том, что технология активно используется.
Парное катание
Например, в Ломоносовском районе Ирине Богдановой от региональной общественной организации «Мой район» составит конкуренцию некая Инга Богданова, выдвинутая партией «Яблоко». В районе Фили-Давыдково СРЗП заявила Сергея Шпака, а «Новые люди» — Елену Шпак. В Северном Чертаново против единоросса Максима Морозова КПРФ выдвинула Данилу Морозова. В Лианозово баллотируются Михаил Гуляев от КПРФ и Павел Гуляев от «Единой России». В Некрасовке коммунисту Дмитрию Шувалову намерен составить конкуренцию самовыдвиженец Антон Шувалов. В Текстильщиках коммунисту Дмитрию Сараеву будут противостоять два самовыдвиженца-однофамильца — Никита и Владимир Сараевы.
В городском округе Троицк рядом с кандидатом от «Единой России» Александрой Рахмановой соседствует коммунист Руслан Рахимов. В Южном Медведково с единороссом Виктором Кулешовым будет конкурировать представитель КПРФ Денис Калеушев. В Замоскворечье Николаю Матвееву от «Единой России» противостоит Лора Матвеева от КПРФ. В Южном Чертаново проект «Общество.Будущее» оппозиционера Романа Юнемана выдвинул тезку единоросса Александра Новикова, только с другим отчеством.
В некоторых районах Москвы оппозиция выдвигает сразу несколько кандидатов с одинаковыми фамилиями. Например, в Алтуфьевском районе от КПРФ на выборы идут Евгения и Маргарита Вишневские, Александр и Ирина Александровы. «Яблоко» выдвинуло в Красносельском районе целую предвыборную «команду» под одной фамилией — Максима (муж), Ольгу (супруга) и Тимофея (сын) Болотиных.
Что говорит закон
В использовании двойников с одинаковыми или схожими по звучанию фамилиями оппозиция привычно обвиняла «парию власти». В прошлом году в ходе парламентской кампании первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что «выдвижение двойников — это технология, которая, как правило, связана с применением административного ресурса». Однако анализ списков выдвинутых кандидатов говорит о том, что именно оппозиция не гнушается методами недобросовестной конкуренции, утверждает Асафов.
Поправки в законодательство не содержат прямого запрета на использование двойников, поэтому всего лишь усложняют для политтехнологов процесс подбора кандидатов с нужными фамилиями. Соблазн оттянуть голоса у конкурентов на предстоящих выборах приводит к тому, что выдвигаются не только однофамильцы, но и кандидаты со схожими по звучанию и написанию фамилиями. С учетом того что в бюллетенях фамилии кандидатов располагаются в алфавитном порядке, избирателя вполне можно запутать.
В прошлом году после громкого скандала в Санкт-Петербурге глава ЦИК Элла Памфилова заявила об «апофеозе грязных технологий». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал проблему с двойниками полным безобразием». Поправки, направленные ЦИК законодателям, были призваны закрыть лазейки для двойников, но, как показывает практика, ни корректировка законодательства, ни сам факт нечистоплотности использования двойников не останавливает политтехнологов.
По экспертным оценкам, двойник может отнять у потенциального победителя не более 5% голосов, однако конкуренция на предстоящих муниципальных выборах в Москве ожидается высокая, поэтому технологи не гнушаются прибегать к инструментам недобросовестной конкуренции. С учетом того что «Единая Россия» заранее публикует списки победителей предварительного голосования, из которых формируется пул кандидатов, ее оппоненты получают временной гандикап для того, чтобы найти подходящих кандидатов-двойников. И если обвинения в адрес партии власти сегодня выглядят надуманными, то проблема двойников так и остается нерешенной.