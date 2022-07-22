Опять двойка: кандидаты-клоны продолжают смущать избирателей

В марте 2022 года вступили в силу поправки к избирательному законодательству, которые, в частности, призваны сделать невозможным использование на выборах «технологии двойников». Глава ЦИК Элла Памфилова сочла проблему окончательно решенной, однако муниципальная кампания в Москве показывает, что полностью избавиться от нечистоплотной технологии не удалось. В ситуации разбирались «Известия».

Что в имени твоем

Согласно изменениям, внесенным в федеральный закон № 67-ФЗ, если кандидат сменил фамилию, имя или отчество в период избирательной кампании, либо в течение года до публикации решения о назначении выборов, в бюллетене должны быть указаны его прежние личные данные. Поводом для корректировки законодательства стал прошлогодний скандал с Борисом Вишневским, против которого на выборах в заксобрание Санкт-Петербурга выдвинулись два кандидата-двойника, намеренно сменивших имя и фамилию. Причем «клоны» Вишневского даже изменили внешность, чтобы максимально походить на кандидата от «Яблока» на информационных плакатах.

Формально новые требования законодательства сужают поле для предвыборных манипуляций, однако манипуляции политтехнологов с применением двойников продолжаются. Политолог Александр Асафов, проведя анализ списков выдвинутых в Москве кандидатов и опубликованных партийных списков, утверждает, что технология двойников целенаправленно используется оппозиционными силами. «По теории вероятности любые совпадения между кандидатами возможны и выдвижение однофамильцев или людей со схожими по звучанию фамилиями вполне объяснимо. Однако на этой кампании я вижу, что разные политические силы считают технологию двойников вполне рабочей, даже несмотря на ее нечистоплотность», — говорит Асафов.

В ходе текущей муниципальной кампании в Москве коммунисты уже заподозрили в использовании двойников-спойлеров партию «Новые люди». В районе Лефортово в списках появились две Александры Андреевы — одна от КПРФ, другая от «Новых людей», однако впоследствии «Новые люди» отказались от ее кандидатуры. В самой партии подозрения в намеренном использовании двойников отвергли, однако наличие однофамильцев либо кандидатов с созвучными фамилиями и именами в списках кандидатов говорит о том, что технология активно используется.

Парное катание

Например, в Ломоносовском районе Ирине Богдановой от региональной общественной организации «Мой район» составит конкуренцию некая Инга Богданова, выдвинутая партией «Яблоко». В районе Фили-Давыдково СРЗП заявила Сергея Шпака, а «Новые люди» — Елену Шпак. В Северном Чертаново против единоросса Максима Морозова КПРФ выдвинула Данилу Морозова. В Лианозово баллотируются Михаил Гуляев от КПРФ и Павел Гуляев от «Единой России». В Некрасовке коммунисту Дмитрию Шувалову намерен составить конкуренцию самовыдвиженец Антон Шувалов. В Текстильщиках коммунисту Дмитрию Сараеву будут противостоять два самовыдвиженца-однофамильца — Никита и Владимир Сараевы.

В городском округе Троицк рядом с кандидатом от «Единой России» Александрой Рахмановой соседствует коммунист Руслан Рахимов. В Южном Медведково с единороссом Виктором Кулешовым будет конкурировать представитель КПРФ Денис Калеушев. В Замоскворечье Николаю Матвееву от «Единой России» противостоит Лора Матвеева от КПРФ. В Южном Чертаново проект «Общество.Будущее» оппозиционера Романа Юнемана выдвинул тезку единоросса Александра Новикова, только с другим отчеством.

В некоторых районах Москвы оппозиция выдвигает сразу несколько кандидатов с одинаковыми фамилиями. Например, в Алтуфьевском районе от КПРФ на выборы идут Евгения и Маргарита Вишневские, Александр и Ирина Александровы. «Яблоко» выдвинуло в Красносельском районе целую предвыборную «команду» под одной фамилией — Максима (муж), Ольгу (супруга) и Тимофея (сын) Болотиных.

Что говорит закон

В использовании двойников с одинаковыми или схожими по звучанию фамилиями оппозиция привычно обвиняла «парию власти». В прошлом году в ходе парламентской кампании первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что «выдвижение двойников — это технология, которая, как правило, связана с применением административного ресурса». Однако анализ списков выдвинутых кандидатов говорит о том, что именно оппозиция не гнушается методами недобросовестной конкуренции, утверждает Асафов.

Поправки в законодательство не содержат прямого запрета на использование двойников, поэтому всего лишь усложняют для политтехнологов процесс подбора кандидатов с нужными фамилиями. Соблазн оттянуть голоса у конкурентов на предстоящих выборах приводит к тому, что выдвигаются не только однофамильцы, но и кандидаты со схожими по звучанию и написанию фамилиями. С учетом того что в бюллетенях фамилии кандидатов располагаются в алфавитном порядке, избирателя вполне можно запутать.

В прошлом году после громкого скандала в Санкт-Петербурге глава ЦИК Элла Памфилова заявила об «апофеозе грязных технологий». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал проблему с двойниками полным безобразием». Поправки, направленные ЦИК законодателям, были призваны закрыть лазейки для двойников, но, как показывает практика, ни корректировка законодательства, ни сам факт нечистоплотности использования двойников не останавливает политтехнологов.