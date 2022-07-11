Прогноз победы: какая из партий наберет больше голосов в день выборов

Единый день голосования (ЕДГ) в сентябре пройдет на фоне специальной военной операции, санкционного и информационного давления и беспрецедентно высокого уровня консолидации вокруг президента. Это делает маловероятной серьезную конкуренцию на выборах, хотя есть регионы, где думская оппозиция может рассчитывать на победу , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако в партиях готовятся к «схватке» заранее. В «Единой России» ждут высокой конкуренции, КПРФ и ЛДПР волнует применение административного ресурса, а «Новые люди» хотят стать второй партией в стране хотя бы в муниципалитетах Москвы. По мнению специалистов, избирательная кампания пройдет спокойно, потому что в нынешних условиях парламентская оппозиция вряд ли будет проявлять большую активность, а несистемная отказалась в них участвовать.

Сохранить и приумножить

В «Единой России» ожидают высокой конкуренции на выборах в ЕДГ, который пройдет в России 11 сентября . Об этом «Известиям» заявил замсекретаря генсовета партии, сенатор Сергей Перминов.

— «Единая Россия» готова выдержать абсолютно любой уровень конкуренции на сентябрьских выборах. Наша электоральная машина в отличной форме. Все необходимые в текущих условиях донастройки, как и в любой другой электоральный цикл, мы ведем в плотном контакте с регионами и кандидатами , — сказал он «Известиям».

По словам Сергея Перминова, в партии настроены на легитимный результат выборов.

— Мы непременно обеспечим должный уровень наблюдения за чистотой электоральных процедур на каждом участке . Конкуренция точно будет высокой. Мы понимали это еще в момент проведения в мае электронного предварительного голосования. Это был чрезвычайно высокий интерес наших сторонников к праймериз по выборам депутатов региональных парламентов и советов столиц субъектов, — пояснил партиец.

Прогноз победы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Он подчеркнул, что рекордной стала и конкуренция-2022 за право представить «Единую Россию» на выборах.

— В итоге в списках наших кандидатов среди выдвигающихся по округам высокий процент обновления . Актуальные компетенции и свежая энергия этих людей, заручившихся поддержкой жителей на праймериз, — преимущество. Они готовы в контакте с земляками придать новый качественный импульс развитию сел, городов и столиц, — подчеркнул политик.

Первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин сказал «Известиям», что партия начала готовиться к выборам сразу после избирательной кампании в Госдуму в 2021-м.

— В этих выборах будут принимать участие почти 30 млн избирателей и разыгрываться примерно 30 тыс. мандатов разного уровня . Мы участвуем во всех уровнях выборов и везде будем бороться. Говорить, где большие шансы, думаю, не совсем корректно, так как максимальная задача — победить в каждом субъекте, — пояснил политик.

При этом он отметил, что ключевыми для КПРФ станут выборы в заксобрание Краснодарского края, где партия постоянно улучшает свои результаты.

— Хотя в других регионах у нас тоже неплохие позиции — и в Сахалинской области, и в Удмуртии, и в Саратовской, где мы ожидаем напряженную борьбу. Это если говорить о региональных парламентах. На губернаторских выборах мы ожидаем неплохой результат в Свердловской области, где действующий губернатор [Евгений] Куйвашев решил сделать из региона либеральный центр приверженцев западного развития, — отметил коммунист.

Прогноз победы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По его словам, ключевыми станут выборы в Москве, на которых КПРФ выдвинула тысячу кандидатов, их регистрация уже идет.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил «Известиям», что партия намерена участвовать в выборах на всех уровнях.

— Наша главная задача — сохранить и приумножить показанный ранее результат. Например, мы рассчитываем, что у нас Москве будут более высокие показатели, чем на выборах пять лет назад . Надеемся также, что во всех заксобраниях, где пройдут выборы, сформируются наши фракции, а также это произойдет на уровне столичных парламентов субъектов, — пояснил парламентарий.

В пресс-службе партии «Новые люди» «Известиям» сообщили, что кандидаты будут выдвинуты на всех уровнях выборов более чем в 40 регионах России.

— Планируем серьезно участвовать в муниципальных выборах Москвы, где идем командой из 580 кандидатов. Есть амбициозная цель стать второй партией по количеству распределенных мандатов . Рассчитываем провести кандидатов практически по каждому району столицы. Также рассчитываем на достойные результаты на выборах губернатора Свердловской области и главы Бурятии, — пояснил «Известиям» зампред фракции «Новых людей» Владислав Даванков.

По его словам, довольно сильные позиции у кандидатов, которые идут в заксобрание Краснодарского края и госсовет Удмуртии, а также в городские думы Кирова и Твери.

— Победа — это не только получить мандат, но и добиться результата, пусть и совместного, компромиссного. Планируем пройти в заксобрания регионов и местные органы власти везде, где участвуем. Что касается губернаторских выборов, то здесь задача — не только победа любой ценой. В первую очередь это возможность продвигать нашу повестку, добиться решения вопросов нашего электората — предпринимателей, студентов, городских жителей. Конечно, если наших кандидатов поддержит большинство, мы к такой победе готовы, — отметил политик.

Прогноз победы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В «Справедливой России — За правду» заверили «Известия», что ведут подготовку к выборам, однако свои прогнозы намерены обнародовать позже.

Справка «Известий» 11 сентября в России пройдут 15 губернаторских кампаний. Из них всенародным голосованием будут выбраны главы во Владимирской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Томской и Ярославской областях, а также Республики Марий Эл, Бурятии, Карелии и Удмуртии. В Адыгее главу субъекта изберет парламент. Также пройдут выборы шести региональных заксобраний и 11 городских советов столиц субъектов. На муниципальном уровне самыми знаковыми станут выборы в Москве.

В поисках повестки

По мнению экспертов, эти выборы пройдут в спокойном режиме с относительно невысокой конкуренцией.

— Кампания будет спокойной, потому что в условиях военной операции парламентская оппозиция вряд ли будет проявлять большую активность, а несистемная отказалась участвовать в выборах . Не случайно глава эсеров Сергей Миронов предложил в этом году не проводить выборы, — пояснил «Известиям» замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин.

По его словам, все системные игроки будут вести кампании очень аккуратно, не показывая больших амбиций. Хотя, возможно, небольшая критика прозвучит от КПРФ, вряд ли стоит ожидать резонансных побед оппозиции.

— Не просто так пятерых губернаторов перед выборами заменили. Среди тех врио, кто идет на выборы, нет фигур, которые вызывают отторжение у избирателей, поэтому протестного голосования не будет, — пояснил эксперт.

Прогноз победы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Политтехнолог Константин Калачев полагает, что на этих выборах у парламентских партий после смерти Владимира Жириновского будет желание потеснить ЛДПР.

— Те же «Новые люди» захотят стать третьей партией России и будут прилагать к этому усилия. Например, в Свердловской области ее кандидат надеется обойти всех конкурентов на губернаторских выборах и занять минимум второе место, хотя, на мой взгляд, самая большая интрига на губернаторских выборах в Удмуртии, где высокие шансы на победу имеет кандидат от КПРФ, — пояснил эксперт «Известиям».

При этом он отметил рост рейтинга «Единой России» по стране в целом. Если партия власти сможет этим воспользоваться с учетом региональной повестки, в сентябре при подсчете голосов «мы увидим ее триумф» , полагает политтехнолог.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов отметил, что ряд оппозиционных партий не стал выдвигать своих кандидатов на выборах губернаторов, где стартовые позиции этих структур были достаточно сильными.

— Например, КПРФ отказалась от выдвижения кандидата в Марий Эл, «Справедливая Россия — За правду» — в Ярославской, а ЛДПР — в Томской области. Это делает конкурентную борьбу потенциально менее острой, но не снимает полностью риски для идущих на выборы врио глав регионов. Всегда присутствует вероятность, что часть сторонников политиков и партий, отказавшихся от участия в кампании, поддержит кого-либо из зарегистрированных оппозиционных кандидатов, — пояснил он «Известиям».

Прогноз победы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По словам эксперта, совмещение губернаторских кампаний с выборами депутатов заксобраний или представительных органов административных центров субъектов РФ (при условии, что конкуренция в ходе таких муниципальных кампаний будет высокой) может стать дополнительным фактором мобилизации протестного электората.

— Среди регионов, где протестное голосование на губернаторских выборах может оказаться более выраженным, предварительно можно назвать Свердловскую, Ярославскую, Владимирскую области, Карелию, Бурятию, Удмуртию, возможно, Марий Эл (при условии существенных недоработок команды врио главы региона), — отметил эксперт.

Он считает, что политические и технологические просчеты действующих глав регионов и врио губернаторов, идущих на выборы, могут стать дополнительным мобилизующим фактором для протестного электората, а спокойное течение кампании привести к апатии такого избирателя.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин обратил внимание на то, что выборы пройдут в условиях специальной военной операции, санкционного и информационного давления и беспрецедентно высокого уровня консолидации вокруг президента, а следовательно, вокруг всех, кто имеет с ним политическую связь .

— Это в первую очередь «Единая Россия» и кандидаты в губернаторы, выдвижение которых президент поддерживает лично: они имеют большое преимущество. Соответственно, у нас есть все предпосылки к тому, чтобы губернаторские кампании шли по референдумному сценарию. На выборах в заксобрания субъектов и муниципалитеты у «Единой России» также есть все шансы получить один из лучших своих результатов, — пояснил эксперт «Известиям».

Прогноз победы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

При этом он признал, что там, где у оппозиционных партий есть сильные кандидаты, они вполне могут составить конкуренцию партии власти .

— Возможно, мы увидим несколько десятков интересных конкурентных кампаний, большинство из которых, на мой взгляд, пройдет в областных центрах: на Дальнем Востоке это гордумы Петропавловска-Камчатского и Владивостока, в Сибири Барнаульская дума, Горно-Алтайский городской совет, целый ряд кампаний в Центральной России, например муниципалитет города Ярославля и, возможно, Тверская дума, — обратил внимание Константин Костин.

По его мнению, традиционно будут интересными муниципальные выборы в Москве. Он не думает, что мы увидим большое количество так называемых рассерженных горожан, хотя в ряде районов, безусловно, будут протестные кандидаты, которые поведут кампании.