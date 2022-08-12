Зародить интрижку: первая четверка РПЛ проведет очные матчи

Предстоящий пятый тур чемпионата России по футболу отметится первым в нынешнем сезоне РПЛ по-настоящему топовым матчем. В субботу, 13 августа, действующий победитель национального первенства «Зенит» встретится на своем поле с нынешним лидером турнира ЦСКА. Помимо этого 14 августа идущий вровень с армейцами московский «Спартак» примет на своем поле занимающий третье место «Сочи». Еще два примечательных матча пройдут в столице в субботу. Терпящий бедствие «Локомотив» сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а замыкающее первую пятерку «Динамо» померится силами с «Краснодаром».

«Зенит» – ЦСКА

Петербургский клуб с большим отрывом выиграл четыре предыдущих чемпионата, а перед нынешним сезоном укомплектовался так, что мало у кого есть сомнения в очередном завоевании командой Сергея Семака золота. Однако пока интрига в РПЛ сохраняется. Этому поспособствовал и сам «Зенит».

Он отметился двумя разгромными домашними победами над «Крыльями Советов» (3:0) и «Локомотивом» (5:0), но до и после этого допустил выездные осечки. В первом туре сине-бело-голубые сыграли вничью с «Химками» (1:1), а в прошлом туре не смогли победить грозненский «Ахмат» (0:0). И сейчас «Зенит» находится лишь на четвертом месте, отставая от лидеров на два очка.

В довершение ко всему встреча в столице Чечни обернулась травмой для одного из лидеров команды Клаудиньо. Этим попытается воспользоваться ЦСКА, который неожиданно удачно стартовал. С приходом в межсезонье Владимира Федотова на пост главного тренера красно-синих многие ожидали улучшения результатов от команды. Но не думали, что это произойдет так быстро.

До старта чемпионата ЦСКА потерял много игроков и почти не усилился, а контрольные матчи проводил слабо. Тем не менее уже в первом туре армейцы поразили качеством игры, поставив рекорды по ударам по воротам и количеству атак в домашней встрече с екатеринбургским «Уралом» (2:0). Лишь из-за слабой реализации моментов матч не закончился разгромом гостей.

Далее была более прагматичная, но не менее убедительная по счету домашняя победа над бывшей командой Федотова «Сочи» (3:0). А в четвертом туре, уступая 0:1 после первого тайма, ЦСКА разгромил в родных стенах воронежский «Факел» (4:1).

Единственным негативным моментом стала лишь обидная выездная ничья с «Пари Нижний Новгород» (2:2) в третьем туре. ЦСКА вел 2:0 после первого тайма, 2:1 в концовке игры, но позволил сопернику спастись от поражения. В последнем матче в основу стали вливаться новички, приобретенные совсем недавно. Речь о бразильском защитнике Мойзесе, чилийском полузащитнике Викторе Мендесе и сербском хавбеке Саше Зделаре.

Выезд в Санкт-Петербург будет первым серьезным тестом для чемпионских амбиций ЦСКА.

— Не удивился такому удачному началу работы Федотова в ЦСКА, — заявил «Известиям» полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, игравший под началом наставника армейцев в «Оренбурге». — Я очень хорошо знаю тренерские и человеческие качества Владимира Валентиновича. При нем дебютировал в РПЛ, закрепился там, получил предложение от «Зенита». Поэтому верю, что у него всё получится. ЦСКА показывает хороший футбол.

«Спартак» – «Сочи»

Перед сезоном мало кто мог подумать, что обе команды после четырех туров будут находиться в первой тройке, выше «Зенита». «Спартак» провалил прошлый чемпионат, повторив худший результат в своей российской истории, — десятое место. Летом он сменил главного тренера, назначив малоизвестного 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля, не имеющего большого опыта работы на взрослом уровне.

Разгромное поражение от «Зенита» в Суперкубке России со счетом 0:4 лишь усугубило впечатления и ожидания. Первый тур начался со слабой игры в Грозном против «Ахмата», когда хозяева вели 1:0, не реализовали несколько голевых моментов, а в конце встречи красно-белые чудом спаслись благодаря дальнему удару Виктора Мозеса.

Далее было два победных разгрома со счетом 4:1 — на выезде у «Краснодара» (игру омрачили спорные судейские решения в пользу москвичей) и дома у «Оренбурга». В прошлом туре подопечные Абаскаля уверенно обыграли в гостях идущий на последнем месте «Урал» (2:0).

В «Сочи» тоже верили немногие, хотя в прошлом сезоне он сенсационно закончил чемпионат вторым и взял серебряные медали. Но затем ключевой человек в этой команде — главный тренер Владимир Федотов — ушел в ЦСКА. А в июне в «Зенит» были проданы два ведущих футболиста — основной нападающий Маттео Касьерра и основной центральный защитник Родригао.

Тем не менее при новом наставнике Вадиме Гаранине команда обходится без невынужденных потерь очков. Выиграла три матча и один проиграла. Победы одержаны либо над уступающими в классе соперниками, будь то московское «Торпедо» (3:1) или «Пари Нижний Новгород» (2:1), либо над равным по уровню, как в случае с «Ахматом» (1:2). Проиграли они ЦСКА, который явно превосходит их по составу.

— Обе команды показывают довольно симпатичный футбол, не боятся играть комбинационно в атаку, если позволяет ситуация, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник «Спартака» и сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — Пока трудно сказать, насколько они готовы к решению больших задач, всё-таки первые победы одерживались во многом на кураже, с соперниками или уступающими, или равными по классу. Во многом воскресный матч покажет, на что способны эти команды. И эта встреча выглядит совершенно непредсказуемой, на три результата. Многое будет зависеть от того, кто меньше ошибется в обороне и лучше реализует свои моменты в атаке.

«Динамо» – «Краснодар»

Сменив в межсезонье главного тренера (вместо Сандро Шварца пришел Славиша Йоканович) и потеряв часть состава, «Динамо» постепенно усиливается и внедряет в состав новичков. Эта перестройка не помешала бело-голубым довольно хорошо стартовать, набрав восемь очков при двух победах и ничьих. Правда, выиграли динамовцы у слабых соперников — в московском дерби разгромлено «Торпедо» (4:0), а в прошлом туре повержены «Крылья Советов» (2:0), которые после успешного предыдущего чемпионата пока не восполнили потери ушедших в другие клубы лидеров.

Две ничьи «Динамо» также можно по-разному трактовать. В первом туре они поделили очки с очень крепким «Ростовом» (1:1), имея большие кадровые проблемы в центре обороны. И этот результат отчасти считается успешным. Но в третьем туре обидно были потеряны очки в выездной игре с новичком РПЛ воронежским «Факелом», когда динамовцы вели 2:0 после первого тайма, сразу после перерыва дали сопернику сравнять счет, тут же вновь вышли вперед, но в концовке снова пропустили и сыграли вничью 3:3.

Теперь к ним едет в гости «Краснодар». После весенних потерь легионеров он неплохо набирает очки с составом, в котором доминируют молодые российские игроки. Им помогают возрастной соотечественник Алексей Ионов и единственный вернувшийся летом топовый иностранец Кристиан Рамирес.

Начали «быки» неудачно, упустив дома победу над «Факелом» (2:2), а затем разгромно уступив «Спартаку» (1:4) при неоднозначном судействе. Но затем был выездной успех с «Уралом» (3:1) и домашний разгром «Локомотива» (3:0). Сейчас клуб идет восьмым, отставая от «Динамо» на одно очко и на три от лидеров.

— «Краснодар» почти всегда держит свою линию, стараясь играть комбинационно в любом составе, контролировать мяч, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — В результате даже весенний отъезд легионеров и иностранного тренерского штаба не сказался. Потому что и ребята из «Краснодара-2» и молодежного состава, и пришедший из второй команды главный тренер Александр Сторожук тоже играли по этой системе, им не пришлось долго адаптироваться к основному составу, надо было только привыкнуть к уровню РПЛ. Так что «Динамо» будет непросто в предстоящем туре, но мастерство и полученное усиление состава должны помочь им сыграть на должном уровне и добиться победы.

«Локомотив» – «Крылья Советов»

Главная сенсация начала чемпионата со знаком минус — провал «Локомотива». Еще прошлым летом на перестройку команды и покупку новичков было потрачено очень много денег. Зимой и нынешним летом траты, пусть и в меньшем количестве, продолжились. Руководство объясняло провал в прошлом сезоне необходимостью адаптации новой системы игры и наигрывания большой группы новичков.

Но проблемы продолжились и в нынешнем чемпионате. «Железнодорожники» стартовали с двух домашних ничьих с «Пари Нижний Новгород» (1:1) и «Ростовом» (2:2), а затем умудрились разгромно проиграть два выездных матча с общим счетом 0:8 — «Зениту» (0:5) и «Краснодару» (0:3).

Теперь им предстоит принимать у себя «Крылья Советов». Еще зимой ряд лидеров самарцев были проданы в топ-клубы. Ключевой нападающий Иван Сергеев ушел в «Зенит», основной центральный защитник Никита Чернов и полузащитник Данил Пруцев отправились в «Спартак». По тому же пути летом проследовал лидер средней линии самарцев Антон Зиньковский. А еще один ведущий форвард Владислав Сарвели отправился в «Сочи».

В целом волжане сохранили свой стиль игры и даже начали нынешний сезон с выездной победы над «Оренбургом» (4:2). Но дальше был провальный выезд в Питер к «Зениту» (0:3), а затем домашняя ничья с «Торпедо» (1:1) и домашнее поражение от «Динамо» (0:2) при не самой плохой игре.

Это позволяет подопечным Игоря Осинькина идти десятыми с четырьмя очками. У «Локо» два балла, 14-е место, нахождение в зоне переходных матчей и максимальная близость к зоне прямого вылета.

— От «Локомотива» сейчас можно ожидать чего угодно — как победы, так и поражения, — сказал «Известиям» экс-президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Вообще играет сейчас команда ужас как плохо. Но и «Крылья» выглядят не лучшим образом, поэтому если не обыгрывать их, то нужно отправлять в отставку тренерский штаб. Руководство тоже, но это вряд ли случится, поскольку решения принимает не генеральный директор Владимир Леонченко, а совет директоров во главе с председателем Александром Плутником. Но их судьбу может определить только глава РЖД Олег Белозеров, которому, возможно, сейчас не до «Локомотива». А вот смена советом директоров принятого год назад немецкого вектора на что-то другое вряд ли возможна — это же тогда придется признавать ошибочность выбранной стратегии. Поэтому они будут до последнего цепляться за эту линию. И боюсь, что «Локо» доиграется до зоны вылета.

Также в предстоящем туре пройдет еще четыре матча. В пятницу, 12 августа, «Факел» сыграет дома с «Уралом». В воскресенье, 14 августа, «Химки» примут «Ахмат», «Оренбург» встретится в родных стенах с «Торпедо», а «Пари Нижний Новгород» на своем поле померится силами с «Ростовом».