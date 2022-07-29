Не держат Фассона: «Локо» сыграет с «Зенитом» без основного защитника

В предстоящем третьем туре чемпионата России по футболу пройдет первый в нынешнем розыгрыше РПЛ очный матч топ-клубов. Действующий победитель первенства петербургский «Зенит» примет на своем поле одного из главных конкурентов последних лет — московский «Локомотив», который неудачно провел первые игры, а также сталкивается с существенными кадровыми потерями.

Лидер чемпионата московский ЦСКА едет в гости к «Пари Нижний Новгород». Вернувшийся спустя 20 лет в высший эшелон российского футбола воронежский «Факел» проведет первый домашний матч на стадионе, который был на грани недопуска до РПЛ. Команда Олега Василенко примет действующего бронзового призера московское «Динамо». Первый в сезоне домашний матч проведет московский «Спартак», к которому приедет «Оренбург».

«Зенит» – «Локомотив»

Даже потеряв очки в игре первого тура против «Химок» (1:1), «Зенит» остается фаворитом чемпионата, и мало кто сомневается, что подопечные Сергея Семака возьмут пятое золото подряд. Они хорошо укомплектованы и во втором туре уверенно расправились дома с крепкими самарскими «Крыльями Советов» (3:0).

Теперь к ним едет в гости «Локомотив», за последний год утративший статус основного конкурента питерцев, но в глазах части аудитории по-прежнему по инерции воспринимающийся таковым. В сезоне-2017/18, когда после сверхзатратной трансферной кампании при Роберто Манчини чемпионство «Зенита» казалось неминуемым, именно «железнодорожники» под руководством Юрия Семина бросили вызов сине-бело-голубым и в итоге взяли золото.

В следующие два сезона они были вторыми после команды из Северной столицы, которую возглавил Семак. Но «Локо» пытался составить хоть какое-то подобие конкуренции доминировавшему «Зениту». С уходом Семина, а затем и его сменщика Марко Николича красно-зеленые стали постепенно выпадать из призовой тройки, и конкурентов у «Зенита» фактически не осталось.

За последний год нынешнее руководство «Локо» значительно обновило команду, избавившись от большей части футболистов, бросавших вызов «Зениту». Среди тех, кто остался с тех пор, один из лидеров команды полузащитник Рифат Жемалетдинов в межсезонье получил тяжелую травму и выбыл до весны. Сезон для «Локомотива» начался неудачно: с двух домашних ничьих с «Пари Нижний Новгород» (1:1) и «Ростовом» (2:2).

После игры с ростовчанами «Локо» понес еще одну серьезную потерю. Новичок команды бразильский центральный защитник Лукас Фассон порвал крестообразные связки и выбыл до конца сезона. А на днях стало известно, что клуб продает в «Ниццу» полузащитника Алексиса Бека-Бека. Он пришел в конце прошлого лета, будучи приобретенным, по данным СМИ, за €6 млн. Сейчас, как утверждает «Спорт-Экспресс», «Локо» продаст француза за €15 млн. По данным других СМИ, сумма варьируется от €9 млн до €12 млн.

— Если клуб продаст Бека-Бека дороже той суммы, за которую его купил, то сделку можно будет признать успешной, — поделился мнением с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — В связи с тем, что иностранцы сейчас вообще могут просто так прервать контракт с нашими клубами и уехать, кого-то продать за приличные деньги очень сложно, а уж за большие суммы совсем тяжело. В остальном дела у «Локомотива» пока не очень. Потери очков в двух стартовых турах, сумбурная игра... И еще травмы Жемалетдинова с Фассоном сильно усложняют кадровую ситуацию для «железнодорожников». Не вижу, за счет чего они могут избежать поражения в Питере. Слишком хорошо укомплектован и организован «Зенит», чтобы оступиться дома с нынешним «Локо». Это может произойти только в случае недооценки соперника, какая была у команды Семака с «Химками».

«Факел» – «Динамо»

Воронеж ждал возвращения в высший эшелон более 20 лет. В последний раз в высшем дивизионе чемпионата России «Факел» играл в 2001 году, когда турнир еще не назывался премьер-лигой и не существовало такой организации, как РПЛ. В третьем туре будет первый с тех пор домашний матч команды.

Местный стадион устаревший, он не сразу прошел сертификацию РФС после выхода «Факела» из первой лиги. Не исключался даже вариант, что команду не допустят до РПЛ, вместо нее оставив вылетевшую «Уфу». В итоге ради того, чтобы привести объект в соответствие, были сдвинуты сроки, а первую домашнюю встречу назначили только на третий тур. Местные зрители наконец увидят свою команду на высшем уровне — билеты на первую домашнюю игру воронежцев в РПЛ раскупаются с невероятной скоростью.

Почти не усилившись по сравнению с первой лигой, подопечные Олега Василенко достойно начали сезон, добившись в гостях ничьей с «Краснодаром» (2:2) и минимально проиграв грозненскому «Ахмату» (1:2), показав при этом неплохую работу.

«Динамо» после бронзы прошлого чемпионата сменило главного тренера — вместо Сандро Шварца пришел Славиша Йоканович.

Серб тут же столкнулся с серьезными кадровыми проблемами, потеряв всех основных центральных защитников образца прошлого сезона. Также разными путями клуб покинули большинство легионеров. Особенно отличился уругвайский защитник Гильермо Варела, который уехал с базы, не предупредив клуб. Тем не менее «Динамо» в стартовых двух турах сыграло дома вничью с «Ростовом» (1:1) и разгромило в московском дерби «Торпедо» (4:0).

— «Факел» неплохо показал себя в первых турах и может оказать сопротивление любому сопернику, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Динамовцы также достойно начали сезон с учетом всех кадровых проблем, которые могут усложнить им жизнь в Воронеже. Но если «Динамо» хочет решать серьезные задачи, то должно при любых обстоятельствах выигрывать ближайший матч. Понятно, что необходимо усиление состава, но победить «Факел» можно и с нынешним подбором игроков.

«Пари Нижний Новгород» – ЦСКА

Лидирующий ЦСКА после скомканной предсезонки и многочисленных кадровых потерь удивил публику мощным стартом. С приходом Владимира Федотова на пост главного тренера армейцы убедительно провели первые два тура, обыграв дома «Урал» (2:0) и «Сочи» (3:0). В этих играх был показан очень разнообразный футбол. Если с уральцами красно-синие создали огромное количество моментов, то сочинцев они обыграли при минимуме возможностей, эффективно использовав почти все моменты, что имели.

Теперь на очереди выезд в Нижний Новгород. В межсезонье во главе местной команды оказался Михаил Галактионов. Его подопечные неплохо смотрелись в контрольных матчах. И даже стартовали в чемпионате с выездной ничьей с «Локомотивом», но в минувшее воскресенье были разгромлены в гостях «Химками» (0:3).

— Если армейцы будут показывать тот же футбол, что в первых двух турах, то шансы на победу у них очень хорошие, — сказал «Известиям» бывший капитан ЦСКА и экс-главный тренер ФК «Нижний Новгород» Дмитрий Кузнецов. — Сейчас команда Федотова очень хорошо организована, имеет неплохой подбор исполнителей, каждый знает, что надо делать. Хочется надеяться, что они дальше будут прогрессировать, и это поможет ЦСКА бороться за самые высокие места. Но просто в Нижнем Новгороде им не будет.

«Спартак» – «Оренбург»

Первая домашняя игра в сезоне у «Спартака» состоится в воскресенье, 31 июля. Красно-белые скомканно начали чемпионат, чудом избежав выездного поражения от «Ахмата» (1:1), а затем разгромили в гостях «Краснодар» (4:1), но сделали это при скандальном судействе, когда Кирилл Левников при счете 0:0 дал спорное удаление защитнику «быков» Александру Черникову. Исходя из этого, пока совершенно непонятно, что представляют собой красно-белые при новом главном тренере Гильермо Абаскале.

Между тем противоречивые впечатления и от вернувшегося в РПЛ после двухлетнего перерыва «Оренбурга». Сначала команда проиграла дома «Крыльям Советов» (2:4), но затем благодаря хет-трику 26-летнего новичка премьер-лиги Владимира Сычевого разгромила на своем поле «Урал» (3:0), который наряду с «Торпедо» сейчас остается единственным клубом, не набравшим ни одного очка в сезоне.

— Со «Спартаком», как обычно, трудно что-то прогнозировать, — сказал «Известиям» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Могут на кураже выдать приличный футбол и забить всё, что создают, как было с «Краснодаром», а могут чисто на фарте отскочить, как в Грозном. И еще никогда не знаешь, как на это повлияет судейский фактор, особенно в свете той истерии, что разводит руководство «Спартака» по этой теме. Поэтому ближайший матч может завершиться с любым результатом, в том числе нельзя исключать, что «Оренбург» даст бой, как и любая команда из провинции, приезжающая в Москву и желающая показать себя на фоне столичного топ-клуба, особенно если это «Спартак».

«Сочи» – «Ахмат»

Обе команды в последние годы заслужили репутацию крепких середняков. А «Сочи» вообще сотворил весной сенсацию, взяв серебро. Правда, южная команда потеряла своего главного тренера Владимира Федотова, ушедшего в ЦСКА, а также двух лидеров — нападающего Маттео Касьерру и защитника Родригао. Оба в июне были проданы в «Зенит».

При новом наставнике Вадиме Гаранине в РПЛ проведено два выездных матча в Москве, где «Сочи» обыграл «Торпедо» (3:1) и проиграл ЦСКА (0:3).

В «Ахмате» всё более стабильно. Уже третий сезон в Грозном работает главным тренером Андрей Талалаев, а нынешним летом команда усилилась купленным у «Уфы» лучшим бомбардиром прошлого чемпионата Гамидом Агаларовым.

Стартовал клуб из Чеченской Республики двумя домашними матчами. В первом из них при серьезном игровом преимуществе была обидно упущена победа над «Спартаком», сравнявшим в концовке встречи, а в воскресенье «Ахмат» выиграл у «Факела» (2:1).

— Фрагментами мне нравилось то, что мы делали на поле в игре с ЦСКА, — отметил в интервью «Известиям» Вадим Гаранин. — Но нам есть над чем работать. Мы разбирали соперника, понимали, чего ждать, как они будут играть. Если, как вы сказали, абстрагироваться от крупного счета, с которым мы проиграли, половина матча понравилась, половина — нет. Были хорошие моменты в нашем исполнении. У нас сильные футболисты, сильная команда. Она это доказала и в прошлом сезоне, когда выиграла серебряные медали, и в позапрошлом, когда заняла пятое место. Уровень у «Сочи» высокий, так что руки мы не опустим. Задача — двигаться дальше, радовать своих болельщиков и радоваться самим.

Между тем в «Сочи» на этой неделе нашумевшее интервью дал лидер команды Кристиан Нобоа, выразивший недовольство тем, что не попал в стартовый состав на игру с ЦСКА. Но Вадим Гаранин объяснил это его физическим состоянием.

— Кристиан еще немножко не набрал тех кондиций, которые у него были в прошлом сезоне, — рассказал «Известиям» тренер «Сочи». — Мы понимали, какая будет интенсивность в этом матче. Имея Ибрагима Цаллагова и Виктора Ангбана на той же позиции опорных полузащитников, понимали, сколько будет единоборств. И прекрасно отдаем себе отчет, что футбол состоит не только из борьбы, но и из креативных моментов. Поэтому решили, что на данный момент Кристиану рано выходить в старте. И не из-за каких-то выдуманных конфликтов, как может кому-то со стороны показаться. Просто дело в его физических кондициях. Он немного не в том состоянии, в котором, наверное, даже сам Нобоа хотел бы быть.

Также в предстоящем туре пройдет еще три матча. В пятницу «Урал» примет «Краснодар», в воскресенье «Крылья Советов» сыграют дома с «Торпедо», а «Ростов» встретится в родных стенах с «Химками».