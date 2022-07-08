Дебютные игры: главные интриги матча «Зенит» — «Спартак»

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», намеченный на 9 июля, должен задать тон новому футбольному сезону. Эмоции вокруг встречи разгорелись еще несколько недель назад. РФС выбрал местом ее проведения Санкт-Петербург, «Спартак» в ответ пригрозил бойкотом. Но в итоге красно-белые согласился на поездку. Они проведут свой первый официальный матч при новом главном тренере. А за «Зенит» в официальных встречах дебютирует воспитанник москвичей Зелимхан Бакаев. У полузащитника будет мотивация доказать, что боссы столичного клуба ошиблись, когда отказались продлевать контракт на его условиях.

Спорный выбор

Выбор места проведения Суперкубка вызвал жуткий скандал. «Зенит» сыграет на домашнем стадионе, хотя «Спартак» был против и предлагал альтернативные варианты — Нижний Новгород, Казань и «Лужники». Но РФС выбрал «Газпром Арену» и спровоцировал волну негатива.

«Спартак» всячески намекал, что может байкотировать встречу. Раскритиковал решение даже бывший президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц. В интервью «Коммент.Шоу» он дал понять, что был против выбора Санкт-Петербурга как места проведения Суперкубка.

«На мой взгляд, это нарушение спортивного принципа. Если бы Петербург [как место проведения матча] был принят хотя бы когда у «Динамо» гипотетически оставался шанс оказать конкуренцию «Зениту» и стать чемпионом, либо когда «Спартак» еще не сыграл, условно, полуфинал, тогда понятно. Нравится, не нравится «Спартаку», поехал — сыграл. Но город не был назначен заранее. При этом все знают, что «Спартак» очень болезненно проиграл в Петербурге 1:7 в прошедшем сезоне», — отметил он.

По словам Хачатурянца, он высказал эту позицию президенту РФС Александру Дюкову и голосовал против этого выбора.

Со стороны болельщиков «Зенита» не обошлось без едких подколов по теме. Объединение фанатов «Ландскрона» выпустило видео. В нем, девушка, похожая на Зарему Салихову — супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и по совместительству главный критик «Зенита» и порядков в российском футболе — приходит к психотерапевту, жалуется ему на заговоры, ругает календарь и говорит об астрологии. Психолог рекомендует ей пройти групповую терапию и не бойкотировать сеансы. Намек на ближайший матч 9 июля, который все-таки состоится, несмотря на шум и скандалы — «Спартак» все же отказался от идеи бойкота.

Кто готов лучше

«Спартак» готовится к матчу под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля. Испанец провел полноценные сборы с красно-белыми в Москве, в ходе которых клуб сыграл несколько товарищеских матчей. Сначала москвичи сыграли вничью с «Аланией» (2:2) — дубль оформил Квинси Промес. Затем спартаковцы добились двух побед: над «Балтикой» (3:2) — снова дубль у Промеса, и «Енисеем» (3:0) — авторы голов Промес, Александр Соболев и Даниил Хлусевич.

Таким образом, при новом испанском тренере «Спартак» пока не проигрывал и подходит к Суперкубку в неплохой форме. При этом велика вероятность, что с принципиальным соперником не смогут сыграть два ключевых игрока красно-белых — Виктор Мозес и Шамар Николсон. Оба легионера прибыли в Москву всего несколько дней назад, поэтому судить о их форме очень сложно.

«Зенит» же готовился к сезону через товарищеский турнир с участием «Нижнего Новгорода», «Сочи» и ЦСКА. Команда Сергея Семака заняла первое место: дважды питерцы сыграли вничью в основное время но выиграли по пенальти — у нижегородцев и сочинцев, а затем обыграли ЦСКА (3:0). Также «Зенит» провел товарищеский матч с сербской «Црвеной Звездой» в Сочи. Его посетило 30 тысяч зрителей, а победу одержал российский коллектив (2:1). Победный гол забил новичок Матео Кассьера, перешедший из «Сочи».

Другое летнее приобретение «Зенита» — Зелимхан Бакаев — в ходе летних сборов забил лишь один гол — во второй игре за питерцев с «Сочи». Для Бакаева матч будет особенным: против бывшей команды, на фоне давления трибун и волны хейта – в таких условиях полузащитник еще никогда не играл.

— Считаю, что Бакаев сильно озлоблен из-за несправедливого отношения к себе в «Спартаке», — подчеркнул «Известиям» бывший вратарь красно-белых и сборной СССР Анзор Кавазашвили. — Если «Зенит» поставит его в основной состав, то он будет двигаться очень много, доказывать на поле, что по отношению к нему допущена несправедливость. Но может случиться и так, что в первом тайме его поберегут. Тогда он выйдет во втором и разгромит защиту и полузащиту своих бывших товарищей. Игра должна быть интересной.

Особая игра будет и для Абаскаля. Все-таки это его дебют в официальном матче, и сразу — против чемпиона на его поле. Сергей Семак накануне на пресс-конференции поддержал испанца: «Как коллега я пожелаю Абаскалю успехов, но не в матчах против «Зенита». «Спартак» — команда хорошая, нас ждет интересный матч», — подчеркнул тренер.

— Объективно «Спартак» сейчас слабее «Зенита», хотя совсем недавно бросал ему перчатку и грозился взять золото, — отметил «Известиям» ветеран красно-белых, призер Олимпийски игр Юрий Гаврилов. — Почему так происходит? Владельцу клуба стоит задуматься о частоте смены тренеров, о выбранном курсе, о селекции. Допущено очень много ошибок, если не сказать провалов. С футбольной точки зрения боссы петербургского клуба действуют гораздо более зрело и качественно.

Вокруг матча

Помимо самой игры в Санкт-Петербурге запланировано много интересных событий. РФС готовит ретро-матч легенд «Спартака» и «Зенита», который пройдет на Петровском. Аршавин, Кержаков, Быстров, Титов, Аленичев, Филимонов, Шмаров, Ширко, Самедов, Анюков, Спивак, Зырянов, Тимощук — на матче легенд ожидается много звезд прошлого. Будет и концертная программа: выступят Михаил Боярский, группа «Рефлекс» и певица Акула. Судить игру будет знаменитый арбитр Алексей Николаев, а ведущим вечера выступит Виктор Гусев.

В день Суперкубка на «Газпром Арене» запланированы музыкальные шоу: хедлайнеры концерта — певица Максим и группа «Танцы Минус». Также выступят Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший. А на церемонии закрытия споет уже группа «Би-2».

По разным данным, билетов в продаже почти не осталось и на игре ожидается аншлаг. Те, кто не сможет попасть на Суперкубок, смогут посмотреть его в кинотеатре — игру «Зенита» со «Спартаком» покажут в 62 городах на больших экранах. Это будет самый крупный показ футбольного матча в кинотеатрах страны.