«Зенит» славы: почему петербургский клуб возглавил таблицу РПЛ

По итогам третьего тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» вышел на первое место. В субботу подопечные Сергея Семака разгромили дома московский «Локомотив» со счетом 5:0. С учетом выездной осечки 31 июля столичного ЦСКА в матче с «Пари Нижний Новгород» (2:2) сине-бело-голубые с семью очками возглавили турнирную таблицу. Столько же очков у армейцев и выигравшего 31 июля дома у «Оренбурга» (4:1) московского «Спартака», но «Зенит» впереди по разнице забитых и пропущенных мячей. Также минувший тур отметился ярким возвращением большого футбола в Воронеж, где 30 июля местный «Факел» выдал сумасшедший матч против московского «Динамо», добившись ничейного исхода (3:3). После трех туров в нынешнем розыгрыше РПЛ не осталось ни одной команды, которая избежала потерь очков. Не набрал ни одного балла лишь екатеринбургский «Урал».

«Зенит» — «Локомотив»

Кадровые потери отразились на итогах визита «Локо» в Санкт-Петербург. До встречи в северной столице «железнодорожники» дважды сыграли дома вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) и «Ростовом» (2:2). «Зенит» же после стартовой гостевой осечки с «Химками» (1:1) во втором туре разгромил дома самарские «Крылья Советов» (3:0).

И теперь еще и расправился с «Локомотивом». Правда, после первого тайма ничего не предвещало разгрома. Команды создали немало моментов, но счет к перерыву был 0:0. На 60-й минуте хозяева открыли счет. Итоговый результат — 5:0. «Локо» с двумя очками внизу таблицы, и едва не оказался в зоне прямого вылета.

— То, что «Локомотив» показал во втором тайме, — полное безобразие, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий и экс-советник президента «железнодорожников» Дмитрий Булыкин. — Если до перерыва команда сопротивлялась, то после него оказалась разобранной, что привело к первому голу «Зенита», после чего «железнодорожники» окончательно развалились. Петербуржцам даже не пришлось прикладывать огромных усилий, чтобы довести дело до такого разгромного счета.

«Факел» — «Динамо»

20 лет ждал Воронеж Премьер-лиги. В последний раз «Факел» играл в элите российского футбола в 2001 году, когда турнир еще назывался высшим дивизионом, а такая организация, как РПЛ, не проводила соревнование.

Весь июнь в СМИ активно обсуждали, что местный стадион может оказаться не готов к уровню соревнования. В итоге даже расписание матчей составили так, чтобы первые два тура «Факел» провел на выезде, и объект успели привести в надлежащее состояние.

В итоге в третьем туре 30 июля команда приняла у себя дома «Динамо». Игру посетили более 19 тыс. зрителей — редкий аншлаг в последние годы.

Почти не поменявший состав по сравнению с первой лигой «Факел» провел два неплохих стартовых матча, где сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) и проиграл грозненскому «Ахмату» (1:2). Против «Динамо» подопечные Олега Василенко также не боялись идти вперед. В результате после первого тайма они горели 0:2. Оба гола забил Федор Смолов — один с пенальти, другой с игры.

К 48-й минуте усилиями Георгия Гонгадзе и Романа Акбашева «Факел» сравнял. Но уже через минуту автогол Василия Черова вновь вывел «Динамо» вперед. И все же последнее слово осталось за воронежцами. На 86-й минуте Ильнур Альшин забил — ничья.

— «Факел» выглядит очень симпатично, не боится играть в комбинационный футбол в меру способностей своих исполнителей, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Из всех вышедших из первой лиги команд именно воронежцы действуют наиболее интересно. А «Динамо» нужно что-то делать со своей обороной. Иначе и дальше будут такие перепады в игре и результатах. И будет сложно повторить успех прошлого сезона в виде выигранной бронзы.

«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА

Старт армейцев выдался настолько ошеломляющим, что, казалось, с усилением состава подопечные Владимира Федотова могут бросить вызов «Зениту» в борьбе за чемпионство. Однако выезд в Нижний Новгород показал, что у команды есть проблемы. Хотя в первом тайме ЦСКА играл в привычный для зрителей футбол.

Красно-синие полностью доминировали, создали несколько опасных моментов. И ушли на перерыв, ведя 2:0. Отличились Федор Чалов и Константин Кучаев. Но во втором тайме они уже стали слишком прижиматься к своей штрафной, чем воспользовались нижегородцы, за счет дубля Тимура Сулейманова спасшие игру. Второй гол они забили в самой концовке игры, после чего Антон Заболотный мог принести ЦСКА победу, но не забил с убойной позиции.

«Спартак» — «Оренбург»

«Оренбург» после возвращения в РПЛ выдал неровный старт, проиграв дома «Крыльям» (2:4) и разгромив «Урал» (3:0). «Спартак» проводил 31 июля первый в сезоне домашний матч, и команда уже знала, что в случае победы может вклиниться в лидирующую группу наряду с «Зенитом» и ЦСКА.

Красно-белые уже в первом тайме повели 3:0. Первые два мяча на второй и 12-й минутах забили с передач Квинси Промеса — авторами голов стали Кристофер Мартинс и Александр Соболев. А на 38-й минуте забил уже сам голландец.

Вскоре после перерыва Иван Башич сократил разрыв в счете. А в конце встречи Промес вновь записал себе в актив гол, добив после того, как вратарь гостей Евгений Гошев отразил у него пенальти.

— К сожалению, очень быстро дали «Спартаку» повести в счете, — прокомментировал игру «Известиям» нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев. — Вышли на поле немного недонастроенными. Хотели хорошо выйти, но получилось как всегда. Первый на второй минуте. По сути, начали матч со счета 0:1. В перерыве поговорили в раздевалке всей командой, вышли на второй тайм, наладили контроль, но этого недостаточно. Есть куда расти и к чему стремиться. Пока это наш уровень.

Также в прошедшем туре прошло еще четыре матча. 29 июля «Урал» проиграл дома «Краснодару» (1:3). 30 июля «Сочи» одержал домашнюю победу над «Ахматом» (2:1). 31 июля московское «Торпедо» набрало первое после возвращения в РПЛ очко, сыграв в гостях вничью с «Крыльями Советов», а «Ростов» победил на своем поле «Химки» (1:0).