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Получили пятерку: как «Зенит» разгромил «Локо» в РПЛ

Петербуржцы после равного первого тайма не оставили камня на камне от «железнодорожников»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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В первом в нынешнем чемпионате России очном матче топ-команд петербургский «Зенит» разгромил на своем поле московский «Локомотив» со счетом 5:0. Эта встреча позволила клубу из Северной столицы хотя бы до середины следующего дня взобраться на первое место, которое до этого удерживал столичный ЦСКА.

«Железнодорожники» еще не одержали ни одной победы в текущем розыгрыше и застряли в нижней части табели о рангах. К этой встрече красно-зеленые подошли в крайне непростой кадровой ситуации. Из-за травмы крестообразных связок надолго выбыл игравший первых двух турах в основном составе новичок команды бразильский центральный защитник Лукас Фасон.

Еще в июне, во время межсезонья, аналогичное повреждение надолго оставило «Локо» без одного из своего лидеров — полузащитника Рифата Жемалетдинова. Кроме того, на этой неделе стало известно, что во французскую «Ниццу» продают полузащитника Алексиса Бека-Бека. Пока официально об этом не объявлено, но «Спорт-Экспресс» уже опубликовал фото этого игрока, садящегося в самолет, который должен был улететь из Москвы.

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Тем не менее, 30июля в Питере француз все равно не смог бы сыграть из-за дисквалификации после удаления в предыдущем матче с «Ростовом» (2:2). В стартовом составе вместо Фасона в центре обороны вышел Станислав Магкеев, составивший там пару с Тино Едваем. По флангам защиты расположились Дмитрий Живоглядов справа и Максим Ненахов слева. В опорной зоне Дмитрий Баринов и Артем Карпукас, атакующую группу составили Гирано Керк, Антон Миранчук, Франсуа Камано и Вильсон Изидор.

В воротах место занял Даниил Худяков. 18-летний голкипер вел заочную дуэль с другим юным вратарем, 19-летним Даниилом Одоевским, который оказался одним из немногих российских футболистов «Зенита», оказавшихся в стартовом составе на матч с «Локо». Кроме него это были полузащитник Андрей Мостовой и правый защитник Алексей Сутормин. В остальном — одни легионеры. В центре обороны места заняли Родригао и Деян Ловрен, а на левом фланге защиты — Дуглас Дос Сантос.

В полузащите помимо Мостового вышли Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо и Малком, в нападении оказался Маттео Касьерра. Матч вызвал широкий ажиотаж даже при бойкоте активной частью фанатов из-за введения в РПЛ Fan ID.

Вокруг стадиона еще до час до стартового свистка собралась целая толпа болельщиков. Трибуны были заполнены далеко не до отказа, но всего собралось около 35 тысяч зрителей. Был активный шум поддержки со стороны фанатов «Зенита», которые пока продолжают посещать матчи, поскольку Fan ID пока не введен в Санкт-Петербурге.

Неплохую шумовую поддержку своей команде оказали и немногочисленные болельщики «Локо», чей основной актив все же начал бойкотировать РПЛ с первого же тура. Разумеется, несколько раз оба фанатских сектора скандировали уже ставшее традиционным «Fan ID — убийца футбола!

В начале встречи гости имели убойный момент для взятия ворот. Они сделали быструю контратаку, Керк разогнался с мячом и вывел один на один с вратарем Камано, который пробил в Одоевского, а после повторная попытка забить уже в пустые ворота была пресечена Венделом.

В ходе первого тайма команды создали немало моментов и вообще демонстрировали довольно веселый футбол, но им постоянно не хватало точности в завершающей стадии. У «Зенита» самый опасный эпизод случился на 24-й минуте, когда Мостовой после прострела Сутормина с близкого расстояния попал во внешнюю часть сетки.

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Сразу после перерыва точно также мог забивать Баринов после прохода Карпукаса и прострела Миранчука, но Дмитрий также пробил мимо. В целом «Зенит» постепенно установил территориальное преимущество, методично давил соперника и в итоге додавил до того, что даже хорошо игравший Худяков был бессилен. На 63-й минуте Вендел открыл счет. Этому «Локо» уже ничего не смог противопоставить.

Уже на 76-й минуте Клаудиньо удвоил преимущество, а через пять минут вышедшие на замену Зелимхан Бакаев и Иван Сергеев, всего ничего пробыв на поле, организовали третий гол. Бакаев отдал передачу — Сергеев забил. А в конце встречи гостей добило удаление Дмитрия Баринова за фол в своей штрафной, в результате которого был назначен пенальти, который реализовал Бакаев. Но и на этом дело не закончилось. В компенсированное время оборона «Локо» окончательно развалилась, и даже сэйв Худякова после дальнего удара Барриоса не спас от добивания Сергеева в пустые ворота.

— Что случилось с командой во втором тайме? Пропустили гол, — сказал «Известиям» Дмитрий Баринов. — В первую очередь хочу попросить у болельщиков прощения. Мы обязательно сделаем выводы и будем двигаться дальше. Что думаю по поводу своей красной карточки? Я рассчитывал на жёлтую, честно вам скажу.

По мнению бывшего президента «Локомотива» Николая Наумова, до перерыва и в первые 20 минут второго тайма была вполне равная игра.

— Но дальше на поле была только одна команда. Что случилось с «Локо», ума не приложу. Они просто остановились, перестали играть. И это удручает. Можно проиграть с крупным счётом, особенно такому сопернику, как «Зенит», но не так безвольно, как сегодня это сделал «Локомотив». Ужасное зрелище. Питерцам не пришлось даже напрягаться, чтобы победить с таким счётом.

Победа над «Локо» позволила «Зениту» с семью очками выйти на первое место, но уже в воскресенье днем его с него может сдвинуть ЦСКА. Если армейцы одолеют в гостях «Пари Нижний Новгород», на их счету будет девять баллов. «Локомотив» с двумя очками после трех туров останется в лучшем случае на 11-м месте.

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