Призыв Риги прекратить выдачу турвиз россиянам назвали дискриминацией

Призыв Сейма Латвии прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам из-за спецоперации в Донбассе — это дискриминация и нарушение прав человека, есть большая часть населения страны, которая не поддерживает подобные заявления. Об этом в четверг, 11 августа, «Известиям» заявил латышский общественный деятель Яник Кузинс.

По его словам, в октябре текущего года в Латвии состоятся парламентские выборы, поэтому отчасти это решение можно считать предвыборным шагом, попыткой мобилизовать националистически настроенную часть общества. Однако Кузинс отметил, что жители Латвии сейчас раскололись на два лагеря.

«Да, многие, действительно, поддерживают такую политику, но есть и большая часть населения, при этом я говорю именно о латышах, которые понимают, что это полная дискриминация, нарушение прав людей. Ведь сейчас постепенно россиян начинают лишать ВНЖ, которое они получили, участвуя в различных инвестиционных программах. По сути, вид на жительство смогут сохранить только те, кто находятся в браке с гражданином Латвии», — рассказал Кузинс.

Глава международного движения «Внуки» Татьяна Поп, в свою очередь, подчеркнула, что статус «неграждан» — это юридическое ноу-хау Латвии и Эстонии, введенное в 1990-х годах, при этом большинство «неграждан» — это русские по национальности люди, угнетение которых стало правовой нормой в Прибалтике.

«Традиционно русобофские прибалтийские страны возвели это в ранг своей фундаментальной национальной идеи, а после начала специальной военной операции у них появился официальный повод лишать русских основных прав. Права человека и права русских людей — это разные вещи в сознании прибалтийских чиновников», — заявила Поп.

По ее словам, такая практика — это самая настоящая сегрегация, политика расовой дискриминации, и закрепление ее на законодательном уровне.

«Прибалтийские лидеры показывают, что нацизм поднял голову не только на Украине, и уже вышел на уровень официальной идеологии», — заключила она.

Ранее в этот день парламент Латвии призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам из-за спецоперации в Донбассе.

Также в заявлении латвийского парламента Россию называют страной, спонсирующей и поддерживающей терроризм на протяжении многих лет. После этого российский сенатор Сергей Цеков предупредил Ригу, что от Москвы может последовать ответ экономического характера.