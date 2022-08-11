Марине Овсянниковой назначили домашний арест до 9 октября

Басманный суд Москвы назначил журналистке Марине Овсянниковой по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 9 октября. Об этом 11 августа сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — огласила решение судья.

Накануне адвокат журналистки Дмитрий Захватов сообщил, что Овсянниковой предъявили обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Тогда же в квартире журналистки в рамках данного уголовного дела прошли обыски.

Поводом для инициации процесса стал пикет на Софийской набережной с плакатом, на котором были написаны фейковые высказывания о действии Вооруженных сил России на Украине.

28 июля суд оштрафовал Овсянникову на 50 тыс. рублей по протоколу о дискредитации ВС РФ.

1 июня в отношении журналистки был составлен административный протокол о дискредитации ВС РФ. Причиной послужила устроенная экс-редактором провокация, когда она появилась в прямом эфире с антивоенным плакатом.

После этого журналистка уехала в Германию, подписав контракт с изданием Die Welt. Однако через три месяца немецкая газета его расторгла, и вскоре журналистка вернулась в Россию.