МИД: Швейцария утратила нейтралитет и не может представлять интересы Киева в России

Швейцария не может представлять интересы Киева в Москве и Москвы в Киеве, так как утратила статус нейтралитета. Об этом заявил 11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

По его словам, страна давно интересовалась мнением российских дипломатов о такой возможности.

«Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», — заявил дипломат на брифинге, напомнив, что страна присоединилась к антироссийским санкциям.

Также Швейцария участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной, подчеркнул Нечаев.

«Как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство и иные добрые услуги совершенно непонятно», — сказал он журналистам

Как он добавил, Швейцария продолжила переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве, зная мнение российской стороны. Получается, что интересы России не волнуют Швейцарию, резюмировал представитель МИД РФ, отмечает телеканал «Звезда».

В четверг стало известно, что Украина уже договорилась с Швейцарией о том, чтобы Берн представлял интересы Киева в России. Для вступления в силу данной договоренности Россия должна была выразить свое согласие.

22 июня Швейцария заявила о готовности стать посредником между Украиной и Россией в оказании консульских и дипломатических услуг.

Как добавляет «Газета.Ru», 25 июня президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что его страна ведет с Россией дискуссии по Украине и готова предложить свои дипломатические услуги Москве и Киеву. По его словам, Швейцария предложила «добрые услуги» двум странам.

3 августа, эксперты, комментируя сообщение о том, что Швейцария приняла седьмой пакет санкций против России, включая эмбарго на поставки золота, заявили, что для России это не слишком принципиально и российское золото в таком случае просто будет направлено в другие страны.

6 апреля официальный представитель государственного секретариата экономики Швейцарской конфедерации Фабиан Майенфиш, страна присоединилась к западным санкциям против РФ и заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд франков (более $8 млрд).

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией на фоне начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

Она началась 24 февраля из-за обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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