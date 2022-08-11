Владимир Путин встретился с врио главы Марий Эл Зайцевым
Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Республики Марий Эл Юрием Зайцевым. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает пресс-служба Кремля.
Зайцев подробно доложил о проводимой работе по социально-экономическому развитию региона.
Встреча прошла в режиме видеоконференции. Обсуждались вопросы развития республики, в том числе сельское хозяйство и здравоохранение, IT-сектор и туризм.
Президент, в частности, посоветовал Зайцеву уделить особое внимание региона и вопросам аварийного жилья.
«Нужно обязательно уделить необходимое внимание улучшению работы в сфере здравоохранения, в том числе это касается количества медицинских работников в медучреждениях республики», — подчеркнул Путин.
Также глава государства отметил высокую скорость развития строительного сектора и сельского хозяйства в регионе.
В конце встречи Путин подытожил, что с приходом Зайцева на пост временно исполняющего обязанности главы республики, закладываются необходимые фундаменты для дальнейшего развития региона.
Ранее сообщалось, что 8 августа Владимир Путин провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.