Владимир Путин встретился с врио главы Марий Эл Зайцевым

Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Республики Марий Эл Юрием Зайцевым. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Зайцев подробно доложил о проводимой работе по социально-экономическому развитию региона.

Встреча прошла в режиме видеоконференции. Обсуждались вопросы развития республики, в том числе сельское хозяйство и здравоохранение, IT-сектор и туризм.

Президент, в частности, посоветовал Зайцеву уделить особое внимание региона и вопросам аварийного жилья.

«Нужно обязательно уделить необходимое внимание улучшению работы в сфере здравоохранения, в том числе это касается количества медицинских работников в медучреждениях республики», — подчеркнул Путин.

Также глава государства отметил высокую скорость развития строительного сектора и сельского хозяйства в регионе.

В конце встречи Путин подытожил, что с приходом Зайцева на пост временно исполняющего обязанности главы республики, закладываются необходимые фундаменты для дальнейшего развития региона.

Ранее сообщалось, что 8 августа Владимир Путин провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.