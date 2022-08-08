Путин предложил главе Белгородской области обсудить вопросы безопасности региона

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым 8 августа предложил обсудить в том числе вопросы безопасности.

«Вячеслав Владимирович, я знаю, что вы хотели бы рассказать об итогах работы за последнее время, ну и, конечно, обсудить вопросы безопасности», — сказал глава государства.

Приграничные населенные пункты Белгородской области подвергались обстрелам со стороны Украины. Так, 20 июля под удар попало село Нехотеевка, погиб мирный житель. Также оказались повреждены четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб.

Ранее, 15 июля, Гладков рассказал, что здание библиотеки в городе Грайворон подверглось атаке — на него сбросили с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Пострадавших в результате взрыва не было, пишет телеканал «360».

В ночь на 3 июля украинские боевики выпустили три баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами в сторону Белгорода, пишет НСН. В Минобороны РФ отметили, что российскими средствами противовоздушной обороны ракеты были уничтожены в воздухе. В результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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