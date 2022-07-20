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Мирный житель погиб под Белгородом при обстреле со стороны Украины

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Фото: commons.wikimedia.org/Дар Ветер
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В селе Нехотеевка в Белгородской области погиб мирный житель при обстреле населенного пункта со стороны Украины. Об этом сообщил 20 июля губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«Погиб местный житель 1958 года рождения. Обстоятельства его нахождения в селе (Нехотеевка. — Ред.), которое было расселено в конце мая, выясняются. Больше месяца назад оттуда переселили всех жителей», — рассказал губернатор в своем Telegram-канале.

В результате обстрела в поселке также оказались повреждены четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Украинские боевики атаковали и еще один поселок — Журавлевку. Там видимых повреждений обнаружено не было. Гладков указал, что, по предварительным данным, был зафиксирован прилет пяти снарядов со стороны Украины.

15 июля Гладков рассказал, что здание библиотеки в городе Грайворон подверглось атаке — на него сбросили с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Пострадавших в результате взрыва не было.

В ночь на 3 июля украинские боевики выпустили три баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами в сторону Белгорода. В Минобороны РФ отметили, что российскими средствами противовоздушной обороны все три запущенные по Белгороду ракеты были уничтожены в воздухе. В результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом.

12 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне обстрелов ВСУ территории Белгородской области необходимо усилить безопасность всех районов, прилегающих к Украине.

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