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The Telegraph оценила последствия конфликта между Китаем и США

The Telegraph: конфликт между КНР и США станет экономическим кошмаром для всего мира
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Фото: REUTERS/Ann Wang
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Вооруженный конфликт между Китаем и США из-за тайваньского вопроса приведет к «экономическому и военному кошмару» для всей планеты. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Роджер Бутль.

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«Она (ситуация. — Ред.) будет иметь ужасные последствия, которые выходят далеко за рамки экономики. Если она перерастет в войну с участием США, результаты будут разрушительными», — заявил автор в статье от 7 августа.

Несмотря на то что Тайвань небольшой регион, он играет значительную роль в мировой экономике и производит существенную часть микрочипов, необходимых для функционирования наукоемкого хозяйства, отметил Бутль. Китай также важен для планеты, поскольку на его долю приходится 15% мирового экспорта товаров, напомнил обозреватель.

Журналист полагает, что если Пекину удастся блокировать остров, его экономика прекратит нормально функционировать. На фоне уже существующих проблем, накопившихся из-за пандемии и украинского конфликта, тайваньский кризис оборвет глобальные цепочки поставок.

10 августа бывший член тайваньской партии Гоминьдан Джоанна Лэй (Лэй Цянь) заявила, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — первый акт в американском сценарии по сдерживанию Китая, который также подразумевает военные действия.

Она отметила, что Вашингтон хотел бы «провести небольшую локальную войну, чтобы разрушить статус-кво, обрести контроль над ситуацией, сдержать экономический и региональный подъем Китая».

В МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. Как сказал 8 августа официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, Соединенные Штаты единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит конгрессвумен назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Визит Пелоси стал первой подобной поездкой на Тайвань спикера палаты представителей США с 1997 года.

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.

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