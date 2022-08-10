Реклама
Прямой эфир
Мир
Нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в Словакию
Спорт
Боксер Гассиев будет болеть за Усика в его поединке-реванше с Джошуа
Политика
В Совфеде оценили вероятность запрета на въезд в страны ЕС для россиян
Мир
В ФРГ заявили об отсутствии единой позиции по визам для россиян
Происшествия
В Москве на «Автозаводской» загорелся «Леруа Мерлен»
Мир
Десятки километров побережья Ирана загрязнены нефтепродуктами
Мир
Правительство Молдавии поручило разобраться с вредителями в овощах для России
Мир
На рассмотрение ЕС внесли вопрос о прекращении выдачи виз россиянам
Авто
Toyota заявила о неготовности электрифицировать свой пикап Tundra
Экономика
Инфляция в США замедлилась впервые с апреля
Мир
Индия подняла долю азиатской валюты при оплате угля РФ
Общество
Обязательную страховку могут ввести для посетителей парков аттракционов
Сюжет:

Захарова оценила идею Макфола о «сборах» для россиян за посещение ряда стран

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 10 августа, в своем Telegram-канале поинтересовалась, сколько платят граждане США специальных налогов или дополнительных сборов на восстановление разрушенных Вашингтоном стран.

«Куда пойдет оружие для Украины? Обратно в Европу»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — о том, почему в Москве считают опасными и непродуманными решения стран ЕС

Таким образом она прокомментировала заявление бывшего американского посла в России Майкла Макфола, выдвинувшего инициативу о «сборе» для россиян за поездки в «свободные страны».

По его мнению, такой сбор должен пойти в Фонд реконструкции Украины.

Захарова, в свою очередь, напомнила о военных действиях США на территории Ирака и Белграда.

«Майкл, когда администрация [президента США Джо] Байдена планирует внести подобную законодательную инициативу, чтобы начать восстанавливать справедливость после устроенной Штатами мясорубки в этих странах? Наверное, сразу после выборов в конгресс, чтобы уже наверняка», — написала она.

Ранее в этот день предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявили в правительстве Германии, Берлин принял информацию к сведению, но от комментариев воздержится. Позднее стало известно, что в правительстве Германии нет единой позиции по выдаче шенгенских виз гражданам России.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что намерение прекратить выдачу гражданам России шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

Днем ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». При этом, британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что члены ЕС не поддержали инициативу Каллас.

Также 9 августа официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер отметила, что Визовый кодекс Евросоюза не предусматривает запрет на выдачу краткосрочных виз, есть ряд категорий лиц, которым документ должен выдаваться.

Ранее, 8 августа, глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России. Она назвала неправильным, что россияне «могут ездить в Европу как туристы», пока проводится российская спецоперация по защите Донбасса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022