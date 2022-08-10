Захарова оценила идею Макфола о «сборах» для россиян за посещение ряда стран

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 10 августа, в своем Telegram-канале поинтересовалась, сколько платят граждане США специальных налогов или дополнительных сборов на восстановление разрушенных Вашингтоном стран.

Таким образом она прокомментировала заявление бывшего американского посла в России Майкла Макфола, выдвинувшего инициативу о «сборе» для россиян за поездки в «свободные страны».

По его мнению, такой сбор должен пойти в Фонд реконструкции Украины.

Захарова, в свою очередь, напомнила о военных действиях США на территории Ирака и Белграда.

«Майкл, когда администрация [президента США Джо] Байдена планирует внести подобную законодательную инициативу, чтобы начать восстанавливать справедливость после устроенной Штатами мясорубки в этих странах? Наверное, сразу после выборов в конгресс, чтобы уже наверняка», — написала она.

Ранее в этот день предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявили в правительстве Германии, Берлин принял информацию к сведению, но от комментариев воздержится. Позднее стало известно, что в правительстве Германии нет единой позиции по выдаче шенгенских виз гражданам России.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что намерение прекратить выдачу гражданам России шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

Днем ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». При этом, британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что члены ЕС не поддержали инициативу Каллас.

Также 9 августа официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер отметила, что Визовый кодекс Евросоюза не предусматривает запрет на выдачу краткосрочных виз, есть ряд категорий лиц, которым документ должен выдаваться.

Ранее, 8 августа, глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России. Она назвала неправильным, что россияне «могут ездить в Европу как туристы», пока проводится российская спецоперация по защите Донбасса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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