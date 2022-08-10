Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС России сбили три украинских самолета над Николаевской областью
Армия
Российские ракеты «Циркон» назвали абсолютным оружием
Мир
Компании Венгрии и Словакии самостоятельно заплатили за транзит нефти через Украину
Мир
Немецкий министр извинилась за возмутившие немцев фото с Кличко
Мир
В Эстонии спрогнозировали борьбу местных с украинцами за жилье
Мир
Хакерская группа Killnet обрушила сайт военной компании Lockheed Martin
Мир
Постпред РФ в Вене опроверг заявления Украины о минировании Запорожской АЭС
Мир
На рассмотрение ЕС внесли вопрос о прекращении выдачи виз россиянам
Мир
Посол КНР в России указал на недопустимость действий США по «закону джунглей»
Мир
Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинцев воевать
Мир
Индия подняла долю азиатской валюты при оплате угля РФ
Мир
В Киеве пожаловались на массовую блокировку украинцев в соцсетях
Сюжет:

В ФРГ заявили об отсутствии единой позиции по визам для россиян

0
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В правительстве Германии нет единой позиции по выдаче шенгенских виз гражданам России. Об этом 10 августа заявил представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.

Зона некомфорта: сможет ли Евросоюз отменить шенгенские визы для россиян
И что означают заявления Финляндии о планах снизить выдачу въездных документов гражданам РФ

«Я не буду оценивать это предложение. Оно выдвинуто некоторыми странами в ЕС, оно обсуждается. Теперь оно должно быть обсуждено — как в федеральном правительстве, так и в Европе, я не могу сообщить ни о каких промежуточных выводах», — приводит его словам «РИА Новости».

Он добавил, что в Берлине нет единой позиции по данному вопросу, а потому обсуждение возможной реакции на решение ЕС носит спекулятивный характер. Хебештрайт также не ответил, какую позицию на этот счет разделяет канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Как правило, если федеральный канцлер формулирует позицию, это позиция правительства. Я попрошу вас подождать, когда я смогу ее вам сообщить», — сказал представитель правительства.

Ранее в этот день стало известно, что в Евросоюз поступило предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России. Оно находится в повестке дня.

Ранее, 9 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «чушью на грани национализма» призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить российским гражданам въезжать в ЕС. По ее мнению, европейцам нужно определиться, «за какой мир и за какую Европу» они выступают. Кроме того, Захарова напомнила, что нарушение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

В этот же день официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер отметила, что Визовый кодекс Евросоюза не предусматривает запрет на выдачу краткосрочных виз, есть ряд категорий лиц, которым документ должен выдаваться.

Британская газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники, в свою очередь, сообщила, что члены ЕС не поддержали инициативу Каллас о запрете выдачи виз российским туристам, обосновав это тем, что россияне, которые не поддерживают проведение специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса, «тоже должны иметь возможность путешествовать».

Ранее, 8 августа, глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России. Она назвала неправильным, что россияне «могут ездить в Европу как туристы», пока проводится российская спецоперация по защите Донбасса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022