Посольство РФ заявило о бездоказательности обвинений Черногории в ударах по ЗАЭС

Посольство России в Черногории назвало бездоказательными обвинения черногорских властей в ударах по Запорожской АЭС, добавив, что подобные утверждения вводят в заблуждение черногорское общество. Об этом в среду, 10 августа, дипломатическое представительство написало в Twitter.

«Вынуждены констатировать, что МИД Черногории своими новыми антироссийскими заявлениями продолжает вводить в заблуждение черногорское общество. Видимо, не случайно для бездоказательных обвинений выбран формат твит-сообщений – в них просто нет места доказательствам», – говорится в сообщении посольства.

В публикации подчеркивается также, что именно благодаря грамотным и эффективным действиям Вооруженных сил РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала.

В дипмиссии напомнили также, что 5 августа именно украинские войска нанесли удары по территории Запорожской АЭС и городу Энергодар. При этом применялась крупнокалиберная артиллерия, а снаряды упали рядом с общестанционными объектами. В следующие два дня атаки ВСУ повторились.

В диппредставительстве добавили, что, ссылаясь на текст резолюции Генассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, действия, совершаемые войсками Украины «можно квалифицировать не иначе как акт ядерного терроризма».

«Это уже не первая циничная провокация киевского режима на радиационно-опасных объектах, которые подвергают опасности жизни миллионов граждан Украины и жителей Европы», — подчеркнули в посольстве.

12 июня Черногория поддержала шестой пакет санкций ЕС против России. За день до этого появилась информация о том, что страна заморозила 44 объекта недвижимости граждан России.

7 июня глава МИД Черногории Ранко Кривокапич заявил, что Подгорица выполнила взятые на себя обязательства по соблюдению антироссийских санкций Евросоюза, и закрыла воздушное пространство для летевшего в Сербию российского министра иностранных Сергея Лаврова.

Страны Запада усилили санкционную политику против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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