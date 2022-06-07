В Черногории объяснили запрет на полет самолета Лаврова

Закрыв воздушное пространство для летевшего в Сербию главы МИД России Сергея Лаврова, Подгорица выполнила взятые на себя обязательства по соблюдению антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявил 7 июня министр иностранных дел страны Ранко Кривокапич в комментарии радио и телевидению Черногории RTCG.

Министр уточнил, что данное решение принимали правительство и внешнеполитическое ведомство республики и, по его словам, оно «было неизбежным».

Кривокапич также заявил, что Лавров «мог бы добраться до Сербии на поезде», поскольку железнодорожное сообщение по маршруту Белград–Москва не запрещено, указала «Газета.Ru».

В этот же день стало известно, что официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано поблагодарил Черногорию за запрет самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова пройти через воздушное пространство страны. Чиновник напомнил, что ЕС ввел запрет на пролет российских самолетов над своей территорией. При этом Черногория в ЕС не входит.

5 июня сообщалось, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова. Глава российского МИДа планировал вылететь в Сербию и встретиться там с президентом страны Александром Вучичем.

Комментируя произошедшее российский министр заявил, что ЕС таким образом хотел закрыть РФ площадку для выражения позиций Москвы по региональным вопросам.

В Черногории решение закрыть небо для российского дипломата вызвало критику. 7 июня глава комитета по внешней политике и переселенцам Скупщины Черногории Миодраг Лекич заявил, что запрет на перелет мог не иметь под собой юридических обоснований.