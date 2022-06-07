В парламенте Черногории раскритиковали запрет на пролет самолета Лаврова

Решение властей Черногории запретить проход через воздушное пространство страны самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова может не иметь под собой юридических оснований. Об этом 6 июня заявил глава комитета по внешней политике и переселенцам Скупщины Черногории Миодраг Лекич.

Он отметил, что черногорские власти должны сообщать общественности о своих решениях в связи с конфликтом на Украине.

«Так как все еще нет официального сообщения о последнем случае, возникает вопрос, на каком заседании и принимал ли некий государственный орган Черногории решение не разрешать пролет над нашей территорией министру иностранных дел России», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Лекич также заинтересовался, принимают ли черногорские власти свои решения самостоятельно, консультируясь с Евросоюзом и НАТО, или получают указания от «третьих сторон».

Он выразил опасение, что люди, находящиеся у власти в республике, вместо того, чтобы работать над урегулированием ситуации, «соревнуются в антироссийской пропаганде».

В случае, если на поставленные вопросы не будут даны ответы, глава комитета по внешней политике и переселенцам пригрозил в кратчайшие сроки вызвать несущих ответственность за сложившуюся ситуацию функционеров на слушания в парламентский комитет по внешней политике.

Ранее в понедельник, 6 июня, в Госдепе США, комментируя решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть воздушное пространство для самолета Лаврова, назвали это решение независимым.

5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория не предоставили дипломатического разрешения на выполнение полета воздушного судна с Сергеем Лавровым на борту над своими территориями и закрыли небо.

Лавров ответил на закрытие неба для его самолета рядом стран и, как следствие, недопуск своего самолета в Сербию. По его словам, «брюссельским кукловодам» не захотелось предоставить площадку в Сербии, чтобы Москва выразила позицию по ряду региональных вопросов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что страны, закрывшие небо для самолета Лаврова, своими действиями закрыли очередной канал связи. Дипломат также гарантировала отсутствие железного занавеса со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран — членов Евросоюза.