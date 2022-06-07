Реклама
Прямой эфир

В парламенте Черногории раскритиковали запрет на пролет самолета Лаврова

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение властей Черногории запретить проход через воздушное пространство страны самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова может не иметь под собой юридических оснований. Об этом 6 июня заявил глава комитета по внешней политике и переселенцам Скупщины Черногории Миодраг Лекич.

Зарубили окно в Европу: что значит срыв визита Лаврова в Сербию
И как Москва и Белград строят отношения в условиях противостояния РФ с Западом

Он отметил, что черногорские власти должны сообщать общественности о своих решениях в связи с конфликтом на Украине.

«Так как все еще нет официального сообщения о последнем случае, возникает вопрос, на каком заседании и принимал ли некий государственный орган Черногории решение не разрешать пролет над нашей территорией министру иностранных дел России», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Лекич также заинтересовался, принимают ли черногорские власти свои решения самостоятельно, консультируясь с Евросоюзом и НАТО, или получают указания от «третьих сторон».

Он выразил опасение, что люди, находящиеся у власти в республике, вместо того, чтобы работать над урегулированием ситуации, «соревнуются в антироссийской пропаганде».

В случае, если на поставленные вопросы не будут даны ответы, глава комитета по внешней политике и переселенцам пригрозил в кратчайшие сроки вызвать несущих ответственность за сложившуюся ситуацию функционеров на слушания в парламентский комитет по внешней политике.

Ранее в понедельник, 6 июня, в Госдепе США, комментируя решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть воздушное пространство для самолета Лаврова, назвали это решение независимым.

5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория не предоставили дипломатического разрешения на выполнение полета воздушного судна с Сергеем Лавровым на борту над своими территориями и закрыли небо.

Лавров ответил на закрытие неба для его самолета рядом стран и, как следствие, недопуск своего самолета в Сербию. По его словам, «брюссельским кукловодам» не захотелось предоставить площадку в Сербии, чтобы Москва выразила позицию по ряду региональных вопросов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что страны, закрывшие небо для самолета Лаврова, своими действиями закрыли очередной канал связи. Дипломат также гарантировала отсутствие железного занавеса со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран — членов Евросоюза.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022