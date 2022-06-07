ЕС поблагодарил Черногорию за запрет на пролет самолета Лаврова

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано поблагодарил Черногорию за запрет самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова пройти через воздушное пространство страны.

«Мы приветствуем полное согласие Черногории с внешней политикой и политикой безопасности ЕС, которые включают в себя ограничительные меры и их практическое применение, что проявилось в запрете на перелет самолета Лаврова», — цитирует Стано «Радио и телевидение Черногории».

Чиновник напомнил, что ЕС ввел запрет на пролет российских самолетов над своей территорией. При этом Черногория в ЕС не входит.

5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова. Глава российского МИДа планировал вылететь в Сербию и встретиться с президентом страны Александром Вучичем.

Комментируя произошедшее российский министр заявил, что ЕС таким образом хотел закрыть РФ площадку для выражения позиций Москвы по региональным вопросам.

В Черногории решение закрыть небо для российского дипломата вызвало критику. 7 июня глава комитета по внешней политике и переселенцам Скупщины Черногории Миодраг Лекич заявил, что запрет на перелет мог не иметь под собой юридических обоснований.