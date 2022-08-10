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Названо условие возобновления поставок газа из РФ в Болгарию

Энергетик Митрахович назвал условие возобновления поставок газа из РФ в Болгарию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Россия может возобновить поставки газа Болгарии, если София согласится оплачивать этот ресурс рублям, с спользованием рублевого счета в «Газпромбанке», как это делают другие страны. Об этом рассказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в среду, 10 августа.

Накануне министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил в эфире телеканала BTV, что София рассматривает возможность возобновления поставок газа от «Газпрома». Христов подчеркнул, что в приоритете у страны покупка голубого топлива у альтернативных поставщиков, но при возникновении дефицита он не станет тем министром, который «оставит население в дураках зимой».

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При этом директор компании «Булгаргаз» Людмил Йоцов заявил на открытом заседании Комиссии по энергетическому и водному регулированию (КЕВР), что принял за шутку официальное письмо от «Газпром экспорта» об оплате российского газа в рублях. Он рассказал, что Болгария до последнего верила, что поставки газа для нее не будут остановлены, потому что заплатила за него в долларах 26 апреля.

Митрахович подчеркнул, что Болгария зависит от общих решений Евросоюза, который неизбежно будет вводить новые пакеты санкций в отношении российского газа из-за конфликта на Украине.

«Поэтому София в любом случае будет в сложном положении. Получается глупая ситуация: Германии можно получать российский газ, а Болгарии нельзя?», — задался вопросом эксперт.

Митрахович полагает, что вынесение парламентом Болгарии в конце июня вотума недоверия правительству страны во главе с премьером Кирилом Петковым является прямым следствием газового кризиса. За такое решение проголосовали 123 депутата, против — 116. По мнению парламентариев, глава правительства не справился с ростом инфляции и не выполнил своего обещания победить коррупцию. Также с первых дней своего правления Петков проводил жесткую пронатовскую политику в отношении России. Политик полностью поддержал санкции ЕС и отказался платить за российскую нефть рублями. В связи с этим София осталась без поставок российского газа.

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа Болгарии, а также польской компании PGNiG. Российская сторона напомнила, что платежи за энергоноситель, поставляемый с 1 апреля в недружественные страны, должны осуществляться в рублях.

На фоне сложной обстановки в Болгарии Кирилл Петков был отправлен в отставку. В произошедшем он обвинил Москву.

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