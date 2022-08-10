В Болгарии приняли за шутку письмо «Газпрома» об оплате газа в рублях

Директор компании «Булгаргаз» Людмил Йоцов принял за шутку официальное письмо «Газпром экспорта» об оплате российского газа в рублях. Об этом он заявил 9 августа на открытом заседании Комиссии по энергетическому и водному регулированию (КЕВР).

«До последнего верили, что поставки газа для нас не будут остановлены, потому что мы заплатили за него в долларах 26 апреля. Думали, что все это шутка», — сказал Йоцов.

Председатель КЕВР Иван Иванов в свою очередь сказал, что ответственность в данной ситуации несет директор компании.

«Не могли думать подобным образом. Они вас предупредили. Вы не верили, но как руководители большой газовой компании Болгарии должны были действовать, а не только спрашивать правительство. Именно вы должны были искать дополнительные возможности прямых поставок и, возможно, приобрести слоты (для разгрузки сжиженного газа. — Ред.), — объяснил Иванов.

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа «Булгаргазу», а также польской компании PGNiG. Российская сторона напомнила, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

Тогда же премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что правительство было готово к прекращению поставок российского газа, и у него есть план по альтернативным источникам. Для Болгарии, по его словам, это будет означать более низкие цены и большую энepгонeзaвиcимocть.

3 августа председатель совета директоров компании «Булгаргаз» Иван Топчийски заявил, что Болгария продолжает вести переговоры с «Газпромом», не исключена вероятность возобновления поставок энергоресурсов из России. При этом в тот же день портал Dir.bg отметил, что болгарские власти опасаются платить за российский газ рублями из-за возможных проблем с поставками.

Как заявила 28 июля посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова, Москва готова восстановить поставки газа Болгарии при желании Софии и контракт «Газпрома» действителен. Комментируя доклад специальной комиссии по деятельности «Булгаргаза» в отношении поставок российского газа, посол указала, что, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует «Газпром», поставки возобновятся.

10 августа министр энергетики правительства Болгарии Росен Христов допустил возобновление поставки газа из России. Он также отметил, что в приоритете у Софии покупка голубого топлива у альтернативных поставщиков, но в случае дефицита топлива он не станет тем министром, который «оставит население в дураках зимой».