В Херсонской области выстроились очереди за российскими паспортами

Многие жители Херсонской области разделяют мнение о необходимости вхождения региона в состав России. Это видно по очереди желающих получить российский паспорт, заявил в среду, 10 августа, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Алешкинского района региона Георгий Журавко.

«Судя по очереди в паспортный стол, даже как-то объяснений и не нужно. Очень много людей подают заявления на получение российского гражданства, очень много людей разделяют эту точку зрения и хотят жить в России и с Россией вместе», — сказал он ТАСС.

Ранее, в июле, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что около 23 тыс. человек стали в очередь на получение российского гражданства. Он отметил, что прием документов для получения российского гражданства и выдачи паспортов РФ продолжается уже несколько месяцев. На оформление документов уходит от одной недели до тридцати дней.

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для лиц, проживающих на территории всей Украины. Прежде такое право получили граждане, проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли.Также с 1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях.

В начале мая председатель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сделал заявление, что жители области получат право на российское гражданство. При этом он исключил возвращение Херсонской области обратно под контроль Украины. В конце июля власти региона приняли политическую декларацию развития, в рамках которой его будущее обозначено вместе с Россией. Согласно тексту документа, Херсонская область признается исторической частью России, а русский язык становится государственным наряду с украинским.

В настоящее время в области ведется подготовка к референдуму по вхождению в состав России. Провести его планируется осенью.

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