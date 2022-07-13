Власти Херсонской области назвали число желающих получить гражданство РФ

Около 23 тыс. человек стали в очередь на получение российского гражданства в Херсонской области. Об этом в среду, 13 июля, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо.

Как отметил глава ВГА, прием документов для получения российского гражданства и выдачи паспортов РФ в Херсонской области продолжается уже полтора месяца.

«За это время глубина очереди выросла до 23 тыс. человек, то есть она увеличивается в геометрической прогрессии», — отметил Сальдо в беседе с ТАСС.

По словам Владимира Сальдо, на оформление документов уходит от одной недели до месяца.

При этом ранее в этот день глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз (ЕС) не признает выданные жителям Украины российские паспорта.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 12 июля отметил, что многие украинцы хотят получить российское гражданство.

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для лиц, проживающих на территории всей Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

1 июля в Донецке началась выдача российских паспортов. Ранее граждане республики могли получить российский паспорт в упрощенном порядке только при выезде на территорию РФ. Согласно указу президента России, теперь появилась возможность получить российское гражданство без выезда.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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