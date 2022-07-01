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В Донецке с июля началась выдача российских паспортов

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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В Донецке началась выдача российских паспортов. Об этом сообщило 1 июля МВД ДНР в Telegram.

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«С июля в столице Донецкой Народной Республики началась выдача паспортов Российской Федерации», — говорится в публикации.

Также в этот день первые 90 паспортов РФ были выданы в центре оформления документов в Луганской Народной Республике.

Ранее граждане республики могли получить российский паспорт в упрощенном порядке только при выезде на территорию РФ. Согласно указу президента России Владимира Путина, теперь появилась возможность получить российское гражданство без выезда.

27 июня в МВД России заявили, что граждане Донецкой и Луганской народных республик смогут заменить иностранные национальные водительские удостоверения на российские без проведения экзаменов. В ведомстве уточнили, что особый порядок обмена иностранных национальных водительских удостоверений позволит избежать осложнения гуманитарной ситуации.

14 июня стало известно, что жители Бердянска в Запорожской области начали получать российские паспорта. Один из жителей города, раскрывая мотивы получения российского гражданства, сказал, что он русский человек. Другая отметила, что жители области ждали эту возможность уже восемь лет.

25 мая президент РФ подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины. Спустя месяц сообщалось, что выполнены задачи первого этапа и операция идет в строгом соответствии с планом: ВСУ понесли большие потери и не имеют организованного резерва. Помимо этого, российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Сейчас войска сконцентрированы на полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

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