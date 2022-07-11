Путин подписал указ о гражданстве РФ для проживающих в ДНР, ЛНР и на Украине

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для лиц, постоянно проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и на Украине. Об этом говорится в документе, опубликованном 11 июля на официальном портале правовой информации.

Документ изменяет предыдущие указы главы государства от 24 апреля и 29 апреля 2019 года. В предыдущей редакции указа упрощенный порядок получения гражданства РФ распространялся только на жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.

Теперь граждане Украины, ДНР и ЛНР и лица без гражданства, живущие на этих территориях, имеют право в упрощенном порядке обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в соответствии с ч. 8 ст. 14 закона «О гражданстве Российской Федерации».

1 июля в Донецке началась выдача российских паспортов. Ранее граждане республики могли получить российский паспорт в упрощенном порядке только при выезде на территорию РФ. Согласно указу президента России, теперь появилась возможность получить российское гражданство без выезда.

14 июня стало известно, что жители Бердянска в Запорожской области начали получать российские паспорта. Один из жителей города, раскрывая мотивы получения российского гражданства, сказал, что он русский человек. Другая отметила, что жители области ждали эту возможность уже восемь лет.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины.

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