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Песков заявил о желании многих украинцев получить гражданство России

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что многие украинцы хотят получить российское гражданство, отметив важность соответствующего указа президента России.

«Специальная военная операция идет не против украинцев, а против режима. В то же время весьма и весьма много украинцев действительно хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для очень большого количества людей», — подчеркнул он.

Кроме того, как подчеркнул официальный представитель Кремля, в рамках союзного государства произошла унификация многих правил, граждане Белоруссии и России пользуются примерно одинаковым набором прав и обязанностей.

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11 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства для проживающих на территориях Донбасса и Украины людей. Также это касается лиц без гражданства.

1 июля в Донецке началась выдача российских паспортов. Ранее граждане республики могли получить российский паспорт в упрощенном порядке только при выезде на территорию РФ. Согласно указу президента России, теперь появилась возможность получить российское гражданство без выезда.

14 июня стало известно, что жители Бердянска в Запорожской области начали получать российские паспорта. Один из жителей города, раскрывая мотивы получения российского гражданства, сказал, что он русский человек. Другая отметила, что жители области ждали эту возможность уже восемь лет.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается.

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