Реклама
Прямой эфир
Мир
Вашингтон призвал Москву вернуть контроль над ЗАЭС Киеву
Общество
Такси в России предложили составлять личные рейтинги водителей
Общество
Путин назвал Седьмую симфонию Шостаковича «большим искусством на все времена»
Общество
Львиный мост в центре Санкт-Петербурга отремонтируют
Туризм
Авиакомпания AlMasria открыла прямые рейсы из Петербурга в Хургаду
Мир
В Латвии предложили запретить продление ВНЖ гражданам России и Белоруссии
Мир
В Болгарии разгорелись лесные пожары из-за жары и засухи
Мир
В Гренландии выявили первые два случая заражения оспой обезьян
Экономика
В Минпромторге заявили об обеспечении металлургической отрасли комплектующими
Экономика
«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии
Мир
Китайский дипломат предупредила США о последствиях конфликта с РФ и КНР
Экономика
Глава регулятора ФРГ призвал страны ЕС экономить газ для стабилизации цен

Бизнес увидел риски мошенничества с жильем из-за закрытия ЕГРН

0
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бизнес предупредил власти о рисках увеличения случаев мошенничества при покупке жилья из-за поправок к закону «О персональных данных». Риелторы считают, что если данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) будут закрыты для третьих лиц, аферистам будет проще выдать себя за собственника и исчезнуть с деньгами. Представители отрасли направили письма в кабинет министров и в Минстрой (есть у «Известий»).

Защитная функция: в Госдуме рассматривают законопроект о персональных данных чиновников и граждан
Документ «закрывает» ЕГРН и вводит дополнительные требования к операторам связи

В начале июля 2022 года Госдума приняла в третьем чтении поправки в ФЗ «О персональных данных», которые запрещают передачу третьим лицам данных из ЕГРН. Нововведения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Документ усложняет утечку персональных данных граждан, сказал «Известиям» один из разработчиков поправок, депутат Госдумы Александр Ющенко. По запросу и согласованию с собственником все желающие смогут получить данные из ЕГРН, добавил он.

При всей важности поправок их значение крайне неоднозначно, считает президент Российской гильдии риелторов (РГР) Ирина Зырянова. ЕГРН создавался как открытый массив данных об объектах недвижимости и правообладателях, сведения которого — единственное подтверждение права на объект, пояснила она.

Сегодня все участники сделок купли-продажи жилья полагаются на данные этого реестра. Но после вступления в силу поправок опираться, по сути, будет не на что, подчеркнула эксперт.

Мера может спровоцировать рост случаев мошенничества при продаже вторичного жилья, сказано в обращении федеральной компании «Этажи» в правительство РФ и Минстрой. В пресс-службе кабмина «Известиям» сообщили, что письмо риелторов поступило в аппарат правительства РФ, его направили в Росреестр для рассмотрения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Данных момент: бизнес увидел риски мошенничества с жильем из-за закрытия ЕГРН»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022