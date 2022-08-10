Бизнес предупредил власти о рисках увеличения случаев мошенничества при покупке жилья из-за поправок к закону «О персональных данных». Риелторы считают, что если данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) будут закрыты для третьих лиц, аферистам будет проще выдать себя за собственника и исчезнуть с деньгами. Представители отрасли направили письма в кабинет министров и в Минстрой (есть у «Известий»).

В начале июля 2022 года Госдума приняла в третьем чтении поправки в ФЗ «О персональных данных», которые запрещают передачу третьим лицам данных из ЕГРН. Нововведения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Документ усложняет утечку персональных данных граждан, сказал «Известиям» один из разработчиков поправок, депутат Госдумы Александр Ющенко. По запросу и согласованию с собственником все желающие смогут получить данные из ЕГРН, добавил он.

При всей важности поправок их значение крайне неоднозначно, считает президент Российской гильдии риелторов (РГР) Ирина Зырянова. ЕГРН создавался как открытый массив данных об объектах недвижимости и правообладателях, сведения которого — единственное подтверждение права на объект, пояснила она.

Сегодня все участники сделок купли-продажи жилья полагаются на данные этого реестра. Но после вступления в силу поправок опираться, по сути, будет не на что, подчеркнула эксперт.

Мера может спровоцировать рост случаев мошенничества при продаже вторичного жилья, сказано в обращении федеральной компании «Этажи» в правительство РФ и Минстрой. В пресс-службе кабмина «Известиям» сообщили, что письмо риелторов поступило в аппарат правительства РФ, его направили в Росреестр для рассмотрения.

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«Данных момент: бизнес увидел риски мошенничества с жильем из-за закрытия ЕГРН»