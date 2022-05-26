Защитная функция: в Госдуме рассматривают законопроект о персональных данных чиновников и граждан

Госдума во вторник, 24 мая, рассмотрела в первом чтении законопроект, который предусматривает поправки в закон «О персональных данных» . Документ ужесточает требования к операторам, работающим с данными граждан, а также вводит запрет на предоставление сведений из ЕГРН третьим лицам без согласия владельца . Мера была предложена для того, чтобы избежать «деанонимизации» представителей власти, следует из пояснительной записки. «Известия» поговорили с представителями отрасли о том, насколько эффективными могут быть предложенные меры и какие шаги в отрасли считают необходимыми для борьбы с утечками.

Ограничения для операторов

Проект документа, подготовленного сразу группой депутатов и сенаторов (в том числе среди авторов — депутат Александр Хинштейн и сенаторы Андрей Клишас и Андрей Яцкин), был внесен в парламент в начале апреля . В первом чтении его рассматривали на пленарном заседании 24 мая.

Анализ инцидентов последних лет, когда персональные данные граждан массово попадали в открытый доступ , «свидетельствует о недостаточности существующих законодательных механизмов в этом вопросе», говорится в сопроводительной записке.

— Широкое распространение получили сервисы в сети интернет, занимающиеся противоправным оборотом персональных данных, где можно приобрести информацию в отношении большинства российских граждан из различных баз данных (адреса, недвижимость, паспорта, авиа и железнодорожные перелеты и т.п.), — говорится в документе.

Защитная функция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В том числе речь идет об использовании полученных сведений мошенниками, включая применение методов социальной инженерии , заочное оформление кредитов, кибербуллинг и так далее, отмечают авторы.

В связи с этим предлагается ужесточить требования к операторам, которые занимаются обработкой данных .

В том числе максимальный срок, в который компания должна ответить на запрос Роскомнадзора, касающийся сбора и обработки персональных данных, а также на запросы граждан, предлагается сократить с 30 до 10 дней . Обработку персональных данных по просьбе гражданина операторы должны будут остановить в 30-дневный срок. Дополнительные ограничения вводятся на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних.

Е сли поправки будут приняты, операторам могут запретить отказывать гражданам в оказании услуг в случае, если они откажутся предоставить персональные данные. «Если такое предоставление не является обязательным» .

Также предлагается сделать возможным применение российского законодательства о персональных данных на территории других государств в случае, если речь идет о данных российских граждан.

— Устанавливается возможность вмешательства уполномоченных органов власти в вопросы обработки персональных данных российских граждан на территории других государств, — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

«Особую тревогу» вызывает «сбор персональных данных в целях идентификации военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов (так называемая деанонимизация)», полагают авторы инициативы.

— Это вдвойне опасно, учитывая, что действующее законодательство никак не ограничивает выдачу сведений третьим лицам о принадлежащих гражданам объектах недвижимости, включая адреса их мест проживания, — говорится в пояснительной записке.

Защитная функция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В связи с этим документом также предлагается ввести ограничения на выдачу информации о собственниках объектов, занесенных в Единый государственный реестр недвижимости, которая чаще всего используется для проверки собственника при оформлении сделок . Теперь получить информацию можно будет только с согласия собственника.

Избыточные данные

Предложенные в законопроекте нормы не содержат положений о прямом вмешательстве российских органов в обработку персональных данных на территории других государств. Такое вмешательство в любом случае невозможно, а любое взаимодействие предполагает наличие соглашений и механизмов взаимодействия с иностранными органами власти , уверен Глеб Ситников, партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры».

— В законопроекте речь идет о том, что российское законодательство о персональных данных касается любой обработки на любой территории, если она затрагивает права российских граждан, — поясняет адвокат. — Реальное же воздействие на иностранных операторов, если они никак не подпадают под нашу юрисдикцию, потребует запросов на содействие в иностранные органы власти.

Эффективность этого зависит от уровня сотрудничества между правительствами , отмечает он.

Не видит оснований для опасений и директор департамента консалтинга и аудита компании «Информзащита» Александр Барышников. Текущие поправки, по его мнению, связаны с естественным «развитием законов и подзаконных актов» в эпоху цифровизации . При этом российское законодательство в этой сфере пока остается мягче, чем Европейский регламент, который действует в странах ЕС (GDPR) , и речь идет скорее о приведении отечественных законов в соответствие с требованиями Европейского регламента, который в области защиты персональных данных «считается эталоном», отмечает он.

В частности, в GDPR уже есть похожие требования, касающиеся как контроля за сбором персональных данных пользователей в случаях, когда в этом нет необходимости, так и экстерриториального принципа в применении законодательства в этой сфере .

Это «вполне адекватная норма», направленная в первую очередь на поставщиков онлайн-услуг. В частности, после введения Роскомнадзором требования о предупреждении посетителя сайта о сборе его персональных данных, многие магазины и финансовые организации стали требовать обязательное согласие от субъекта для продолжения ознакомления с информацией на сайте или получения услуг вместо того, чтобы отключить трекеры, которые собирали эти данные, поясняет он.

Защитная функция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Это правильная мера, потому что все другие варианты ведут к дискриминации потребителя, который не может получить цифровую услугу, например, в магазине или фитнес-центре. Это по большому счету факт злоупотребления, его законопроект и будет исключать, — солидарен руководитель группы аналитики компании «СёрчИнформ» Алексей Парфентьев.

Кроме того, в некоторых случаях такие сервисы собирают «избыточные данные», запрашивая в том числе паспортные данные или место регистрации , обращают внимание опрошенные изданием эксперты.

— Что же касается трансграничной передачи персональных данных граждан РФ, то данная норма всегда была в законе, и о такой передаче должен быть уведомлен и сам субъект персональных данных, и Роскомнадзор, когда оператор персональных данных подает сведения о себе в Реестр операторов персональных данных, — напоминает Александр Барышников.

Помимо ограничения на сбор персональных данных в «необязательной» ситуации, на практике в случае принятия поправок для операторов изменятся в первую очередь сроки, в которые они обязаны отреагировать на запрос Роскомнадзора или отдельного человека с просьбой предоставить информацию об имеющихся у оператора персональных данных, считают собеседники издания. Если раньше на это отводилось 30 календарных дней, то теперь остается только десять рабочих .

«Закрытие» ЕГРН

Помимо новых требований к операторам, которые занимаются сбором персональных данных граждан, в законопроекте содержится требование о закрытии данных о собственниках недвижимости, внесенного в ЕГРН . Сейчас выписку из реестра может получить любой желающий , оплатив небольшую пошлину.

— Выписку на объект недвижимости может заказать любой человек или юрлицо, достаточно только знать адрес. В такой выписке будут не только характеристики объекта, но и то, кому он принадлежит, — объясняет исполнительный директор IT-компании HFLabs Константин Степанов.

Других данных, помимо имени владельца, в таком документе не содержится. Как правило, информация используется для проверки собственника во время проведения сделок с недвижимостью , но в некоторых случаях таким образом можно получить доступ к данным о недвижимости чиновников.

Защитная функция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Доступ к персональным данным, которые содержатся в ЕГРН, ужесточили еще в 2021 году , напоминает член комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Сергей Гребенников.

— Тогда в законе закрепили запрет на размещение персональных данных правообладателей на официальном сайте Росреестра в открытом доступе. А в случае принятия уполномоченными органами решений о наложении запрета на выдачу сведений о защищаемых лицах, сведения о таких лицах, содержащиеся в ЕГРН, не предоставляются, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами либо указом президента, — поясняет он.

Информация из ЕГРН может быть чувствительной для чиновников или представителей органов власти, вовлеченных в коррупционные схемы , однако для рядовых граждан риски мошеннических схем здесь невелики, полагает Константин Степанов.

— Информация по поводу объектов недвижимости из ЕГРН в большинстве случаев не обладает такой значимостью — например, для тех, кто занимается социальной инженерией. Да, можно узнать, кому принадлежат права на объект недвижимости, но это не означает, что человек там живет или регулярно бывает, — поясняет он.

Сведения из ЕГРН — это единственное доказательство существования зарегистрированного права, и закрытие доступа к ним для пользователей нанесет «серьезный урон многим процессам» , убежден Сергей Гребенников.

— В результате будет усложнен оборот объектов недвижимости, что особенно нежелательно в сложной экономической ситуации. Есть риск увеличения случаев мошенничества из-за усложнения доступа для граждан к значимой информации в отношении объектов недвижимости, — рассуждает он.

Если законопроект примут, нужно будет просить продавца предоставить данную выписку. Здесь «появляется новая среда для мошенников» , подтверждает заместитель генерального директора по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Cross Technologies Сергей Кобзев.

— Так как доступ закрыт, проверить, что перед тобой действительно тот человек, за кого он себя выдает, становится сложно, — объясняет он.

Защитная функция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Адекватные санкции»

Сейчас наиболее чувствительны утечки, которые происходят в коммерческих структурах , уверен Сергей Кобзев. В частности, в случаях, когда в открытый доступ попадают данные не только о месте жительства человека, но и его номер телефона или суммы сделанных им заказов.

При этом часто компании, допустившие утечку данных своих потребителей, получают только незначительные штрафы , отмечает адвокат Глеб Ситников.

— Например, в 2021 году ООО «Орифлейм косметикс» за утечку оштрафовали на 30 тыс. рублей, а «Яндекс» в этом году — на 60 тыс. рублей, — перечисляет он.

Поэтому, несмотря на то что предложенные меры могут усилить контроль за подобными утечками, для эффективной борьбы с ними необходимо в первую очередь ввести «адекватные санкции» , уверен он.

— Установленный в ст. 13.11 КоАП РФ перечень составов и штрафов весьма несовершенен, поскольку допускает ситуации, когда за серьезные нарушения крупные операторы получают маленькие штрафы, а для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые допускают нарушения в этой сфере по большей части в связи со сложностью их исполнения, штрафы за менее серьезные нарушения могут пропорционально быть более тяжелыми, — отмечает он.

Вопрос утечки персональных данных нужно решать «не точечно, а масштабно» , считает Сергей Кобзев. Для этого, по его мнению, необходимо на государственном уровне разработать и принять концепцию по противодействию утечкам персональных данных граждан. В том числе потребуется провести «анализ всех имеющихся систем и источников, выявить их слабые стороны и однозначно прописать требования и условия», полагает эксперт.

— Главное в данном вопросе — соблюсти баланс интересов государства и граждан, — подчеркивает он.

Защитная функция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Кроме того, для эффективной борьбы с утечкой персональных данных в любом случае потребуются регулярные проверки внутри организаций и обучение сотрудников принципам кибер-безопасности, солидарны большинство экспертов.

Однако самым «обязательным, необходимым и ожидаемым изменением» должно быть уточнение самого определения персональных данных , обращает внимание Александр Шабашников. По его словам, матрицу персональных данных, которая бы определила, что именно операторам персональных данных надлежит считать таковыми, представители IT-отрасли ждут от Роскомнадзора с 2015 года . «Но именно этого нет в новом проекте документа», — отмечает он.

По итогам рассмотрения на пленарном заседании документ был направлен на второе чтение. «Известия» обратились в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи с просьбой уточнить, какие изменения в него планируют внести, однако к моменту публикации материала ответ получен не был.