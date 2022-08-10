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Жители Новолуганского рассказали об ударах боевиков по жилым домам

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Жители освобожденного от украинских боевиков поселка Новолуганское Донецкой Народной Республики (ДНР) 9 августа рассказали корреспонденту «Известий» Родиону Северьянову, как радикалы устраивали обстрелы по жилым кварталам в этом населенном пункте.

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В результате обстрела в поселке осталось большое количество воронок, была повреждена часть домов и разрушена местная школа. Как рассказали местные жители, удары радикалов намеренно нацеливались на жилые пятиэтажки.

Обстрел был совершен националистами после того, как их выбили из города российские военные. Вместе со снарядами крупного калибра они также разбросали по городу противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», которые местные жители прозвали «лягушками».

«Это они сами, и ко мне прилетело — сами. Вот как только отошли — и обстреляли, чтобы России больше вреда нанести. И «лягушек» накидали», — поделилась местная жительница Людмила.

В тот же день Родион Северьянов показал последствия обстрела Новолуганского со стороны украинских боевиков. На кадрах видно, как напротив одной из жилых пятиэтажек образовалась большая воронка от снаряда явно крупного калибра. Отмечается также, что националисты устраивали свои опорные пункты в гражданских строениях.

2 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении шести населенных пунктов в ДНР за последнее время. Речь шла о населенных пунктах Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское.

29 июля жители Новолуганского рассказали корреспонденту «Известий» Семену Еремину о противопехотных минах ПФМ-1 «Лепесток», которые они обнаружили в своем населенном пункте утром при отступлении украинских боевиков.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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