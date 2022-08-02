Шойгу заявил об освобождении шести населенных пунктов в ДНР

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении шести населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) за последнее время.

«После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населённые пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3 тысячи 600 мегаватт», — подчеркнул министр во вторник, 2 августа, на селекторном совещании.

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