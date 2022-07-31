Союзные силы освободили Криничное в ДНР
Союзные силы освободили населенный пункт Криничное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 июля сообщил штаб территориальной обороны.
Войска продолжают наступление по нескольким направлениям, уточняется в сообщении.
«По состоянию на 31 июля группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 263 населенных пункта Донецкой Народной Республики (ДНР)», — отметили в штабе.
31 июля заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил мнение, что география спецоперации по защите Донбасса должна быть расширена. Чиновник считает, что союзные силы России и Донбасса должны освободить Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и оставшуюся под контролем боевиков часть Запорожской области.
27 июля глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов высказался за расширение географии спецоперации на Одессу и Николаев.
18 июля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал приказ ВС РФ нарастить действия на всех направлениях спецоперации по защите Донбасса, чтобы исключить возможность украинских боевиков наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и мирным городам.
Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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