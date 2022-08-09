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Корреспондент «Известий» показал последствия обстрелов жилых домов в Новолуганском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские войска еще раз обстреляли жилые дома в поселке Новолуганское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Последствия ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенному пункту 9 августа показал корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Как видно на кадрах, напротив жилой пятиэтажки образовалась большая воронка от снаряда явно крупного калибра.

«День сменяет день, трагедия трагедию»
Специальный репортаж «Известий» — о том, как жители Донецка выживают под постоянными обстрелами

«Калибр тут хороший. Они целились, наверное, по домам пятиэтажным. Такой снаряд дом складывает пополам. Но, слава Богу, в дома они не попали», — комментирует происходящее военный.

В другом пятиэтажном доме украинские боевики устроили перевалочный пункт, предварительно выгнав оттуда всех мирных жителей. После отхода националисты сами же его и сожгли. Внутри в квартирах осталась разрушенная мебель, а в одной из комнат — пустой ящик от боеприпасов.

5 августа военный эксперт Владислав Шурыгин выразил мнение, что Артемовск в ДНР, куда 4 августа вошли военнослужащие союзных сил, скорее всего, будет взят через неделю. Это будет огромным разгромом для ВСУ и означать полную утрату Донбасса.

2 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении шести населенных пунктов в ДНР за последнее время. Речь идет о населенных пунктах Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское.

Ранее, 29 июля, жители поселка Новолуганское рассказали о минах «Лепесток», которые они обнаружили в своем населенном пункте утром при отступлении военных ВСУ. Корреспондент «Известий» Семен Еремин показал, как выглядят «прощальные подарки» украинских военных. Мины находятся в траве во дворах домов и выглядят как замысловатые игрушки ярко-зеленого цвета.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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