Украинские войска еще раз обстреляли жилые дома в поселке Новолуганское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Последствия ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенному пункту 9 августа показал корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Как видно на кадрах, напротив жилой пятиэтажки образовалась большая воронка от снаряда явно крупного калибра.

«Калибр тут хороший. Они целились, наверное, по домам пятиэтажным. Такой снаряд дом складывает пополам. Но, слава Богу, в дома они не попали», — комментирует происходящее военный.

В другом пятиэтажном доме украинские боевики устроили перевалочный пункт, предварительно выгнав оттуда всех мирных жителей. После отхода националисты сами же его и сожгли. Внутри в квартирах осталась разрушенная мебель, а в одной из комнат — пустой ящик от боеприпасов.

5 августа военный эксперт Владислав Шурыгин выразил мнение, что Артемовск в ДНР, куда 4 августа вошли военнослужащие союзных сил, скорее всего, будет взят через неделю. Это будет огромным разгромом для ВСУ и означать полную утрату Донбасса.

2 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении шести населенных пунктов в ДНР за последнее время. Речь идет о населенных пунктах Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское.

Ранее, 29 июля, жители поселка Новолуганское рассказали о минах «Лепесток», которые они обнаружили в своем населенном пункте утром при отступлении военных ВСУ. Корреспондент «Известий» Семен Еремин показал, как выглядят «прощальные подарки» украинских военных. Мины находятся в траве во дворах домов и выглядят как замысловатые игрушки ярко-зеленого цвета.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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